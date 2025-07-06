「海豚音CP」王鄭浚仁飆高音震撼全場　善玥澄行深情路線動人心

深受全城熱捧的歌唱比賽節目《中年好聲音3》早前經已圓滿結束，今日（6日）屯門一商場舉辦《夏日好聲音》MusicLive，邀請了《中年好聲音3》中的「海豚音CP」王鄭浚仁（Rax）及善玥澄（Shinnie），親臨現場傾力獻唱十首好歌，帶來一場夏日音樂盛會。

《中年好聲音3》中的「海豚音CP」王鄭浚仁（Rax）及善玥澄（Shinnie）。(公關提供)

活動一開始，二人即對粉絲及觀眾派心及送上飛吻，全場氣氛迅速升溫。其後唱功出眾的兩人獻唱多首經典名曲，完全展現其「好聲音」。王鄭浚仁以標誌性的海豚高音震撼全場，善玥澄則以深情而富有歷練的聲線打動人心。兩人更特別準備了一首合唱歌，大展他們的默契，為粉絲帶來驚喜，成功將商場瞬間變成迷你演唱會。

王鄭浚仁及善玥澄即對粉絲及觀眾派心及送上飛吻，全場氣氛迅速升溫。(公關提供)

王鄭浚仁及善玥澄更特別準備了一首合唱歌，大展他們的默契，為粉絲帶來驚喜。(公關提供)

活動中，兩位歌手亦分享了其最新動向與未來發展。王鄭浚仁表示，近期需經常往返香港及馬來西亞之間，雖然行程緊湊，但十分享受與樂迷分享音樂的過程；而善玥澄則於昨天剛完成個人粉絲見面會，感謝一路以來支持她的粉絲們。當被問及未來會否合作推出合唱作品時，二人異口同聲地表示：「有機會！請大家拭目以待。」

王鄭浚仁表示，近期需經常往返香港及馬來西亞之間，雖然行程緊湊，但十分享受與樂迷分享音樂的過程。(公關提供)

善玥澄則於昨天剛完成個人粉絲見面會，感謝一路以來支持她的粉絲們。(公關提供)

除了音樂演出外，現場互動遊戲亦同樣精彩。兩人聯同粉絲參與海豚音挑戰，挑戰以高音唱出短句，過程中雖然有點「蝦碌」，但笑料百出，尖叫與歡呼聲此起彼落，氣氛非常熱鬧。勝出者更獲得與兩位歌手自拍的機會，留下難忘回憶。活動尾聲，兩位歌手與現場觀眾大合照，為活動劃上完美句號。

兩人聯同粉絲參與海豚音挑戰，挑戰以高音唱出短句，過程中雖然有點「蝦碌」。(公關提供)