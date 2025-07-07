78歲羅家英登莫文蔚演唱會　唱《Only You》中氣十足氣息極好！

78歲的羅家英上月底公開表示第四度患癌，但他表明已決定放棄接受電療及化療，希望「舒舒服服」說再見，樂觀的心態獲得大家的掌聲。那麼這段時間，羅家英又做了什麼？近日有一段羅家英唱經典歌《Only You》的短片在網上傳播開來，原來是他到莫文蔚演唱會做嘉賓的片段。



羅家英為莫文蔚演唱會西安場次，擔任嘉賓。（IG截圖@imf__502）

羅家英唱《Only You》中氣十足！（IG截圖@imf__502）

日前莫文蔚在西安舉辦《大秀一場》演唱會，原來演唱會邀請了羅家英擔任嘉賓！從片中可看，羅家英穿着一身艷紅色白花圖案的西裝上台，第一句就唱出：「ON~LY~YOU~~~~~」即時令演唱會上幾萬名歌迷、粉絲都尖叫起來。然後，羅家英就繼續唱出整首經典歌《Only You》，唱到「唔使俾啲蚌精蟹精吃我」時，還用手做出「吃」的手勢，相當可愛！

羅家英唱《Only You》中氣十足！（IG截圖@imf__502）

羅家英唱《Only You》中氣十足！（IG截圖@imf__502）

羅家英唱《Only You》，咩回憶都返晒嚟！（IG截圖@imf__502）

羅家英唱《Only You》，咩回憶都返晒嚟！（IG截圖@imf__502）

羅家英唱到「全力地去DO！」時，一旁的莫文蔚更不禁一起合唱，下一句「要驚就兩份驚～～～」莫文蔚也一起合唱和音。最後一句「南～無～南～無～阿～～～～～彌陀佛～～～～～～」，羅家英展現出驚人的氣量和強勁中氣，實在是更勝當年勇！表演精彩得令人想一睇再睇！

羅家英唱《Only You》，咩回憶都返晒嚟！（IG截圖@imf__502）

羅家英自爆第4次患癌剩約九年壽命 不做化療電療8字豁達面對生死

羅家英日前接受內地傳媒訪問時，透露第4次患癌。（小紅書截圖）

家英哥自爆現在患上第4次癌症，家英哥曾言：「我就問醫生，我現在打針吃藥的話，前列腺的癌症大概可以存活多久啊？他說可以，大概8年左右吧，我就想，現在開始，我就8年到9年壽命，90歲已經是長壽嘛，我再長命有什麼用啊？所以我一點都不怕。（八九年之後）化療、電療不做，我就舒舒服服，拜拜各位朋友，再見。我就是這樣想，希望大家都這樣想。」家英哥還幽默說：「你跟那癌症說，我死你也死，最好你不要搞我，我又不搞你。」

汪明荃與羅家英去拜年。(ig圖片)

羅家英派點心。（葉志明攝）

羅家英和馮盈盈派點心。（葉志明攝）