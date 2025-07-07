31歲轉行侍應前TVB小花內地遇意外　爆喊漏夜返港求醫嘆人生無常

現年31歲的梁茵（Kiko）曾於無綫（TVB）處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」，2021年離開TVB後，除了繼續幕前工作外，為生活更要做餐廳樓面賺生活費，幫客人落單、抹枱、上菜，甚至入廚房斬雞一踢腳。日前梁茵在社交平台上載一條短視頻，見她與一隻可愛飛天鼠（鼯鼠）耍樂，但額頭卻貼着紗布；昨日（6日）梁茵再撰長文透露自己遇上意外，還要由江門坐車急返香港就醫。

梁茵為生活曾做餐廳樓面打工。（資料圖片）

梁茵要入埋廚房斬雞。（資料圖片）

梁茵曾於無綫（TVB）處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」。（電視截圖）

梁茵感慨寫道：「今次發生意外，想到人生真的很無常，人真的很渺小，你永遠不知道意外和明天哪樣會先來，所以做人真係應該要活在當下，且行且珍惜。」她在文中憶述意外發生後情況，「意外發生當天，不在香港，實在好徬徨，焦急地乘搭由江門去香港的中港車，那時不停聯絡香港夜診的皮膚科，想不到你說會等我，一路上我心情都很忐忑，擔心得不停落淚，分秒必爭的去到你診所，你開了最好的藥給我，提點我這個月都不能暴露在陽光下，經常關心我的傷勢，不厭其煩的解答我的醫學問題，安撫我不安的情緒，簡直是拯救了我，實是無言感激。」

梁茵額頭胋紗布。（ig@kikoleungyan）

梁茵額頭胋紗布。（ig@kikoleungyan）

梁茵特別感謝她的皮膚科醫生，原來這位救她的醫生曾經為其父母醫治新冠肺炎，因為當時疫情沒有醫生願意給確診者診症，讚揚該醫生是冒着生命危險救了不少病人，她續透露現在傷口情況：「雖然現在未痊愈（癒），但是每日看到傷口逐漸好轉，心情抒懷不少，感恩所有出現在我生命中愛我的人。」

梁茵撰長文透露遇意外。（ig@kikoleungyan）

梁茵今年31歲。（ig@kikoleungyan）

曾於節目上騷身材。（ig@kikoleungyan）

梁茵除了到餐廳兼職，近年亦有做KOL。（ig@kikoleungyan）