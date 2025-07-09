56歲隱世富婆生日送自己保時捷　單身宣言：一個人也可以活得很好

現年56歲的郭少芸是圈中的低調富婆，早前趁香港樓市處於低位，在短短3個月內連掃五伙單位，涉資近3千萬。參選1992年港姐競選入行的郭少芸先後三次離巢無綫（TVB），2018年決心北上發展，投身直播帶貨及出席商演，並在內地定居。日前她在抖音拍片，公開發表單身也快樂宣言，直言：「一個人也可以活得很好！」

郭少芸在內地定居。（微博圖片）

郭少芸於1992年參加《香港小姐》，十二強止步。（影片截圖）

郭少芸於1992年參加《香港小姐》，十二強止步。（影片截圖）

影片中，郭少芸一開始便說：「55歲單身沒有孩又怎麼樣？！」她由20餘歲參加《香港小姐競選》開始說起，指當時自己放棄一份大眾眼中「亮麗光鮮的工作」毅然參選，順理成章加入TVB拍劇，做過跑龍套、很多小角色，成為她人生中第一筆寶貴的財富。

郭少芸早前狂掃港樓。（抖音@郭少芸）

55歲單身也快樂。（抖音@郭少芸）

覺得唔結婚都可以。（抖音@郭少芸）

到了30歲開始有容顏焦慮，決意離開TVB後，跟姐姐在旺角開一間餐廳，雖然蝕本「交學費」但亦能累積經驗。35歲鼓起勇氣向TVB「扣門」，說：「我可以回來嗎？」，在《法證先鋒》飾演Yvoone，很多粉絲說角色「很酷」，分手後買花邊給自己很酷，郭少芸說：「我跟角色一樣，所以我不需要結婚，沒有男人又怎麼呢，一個人也可以活得很好！沒有規定40歲的女人一定要相夫教子。」

一個人也活得開心。（抖音@郭少芸）

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在電視圈載浮載沉多年，郭少芸稱雖然從來沒有得過任何獎項，但也不覺得有遺憾，因為人生不用太完美。現在年過50歲，她認是是人生下半場的開始，她亦願意嘗試不同挑戰，她說：「當初一個人北上嘗試自媒體，簽約時連直播是什麼也不知道，不緊要，學吧，忙碌生活令我更有活力、更飽滿。」而她早年已開始每年送自己一份生日禮物，18歲送CHANEL手袋、38歲送燕窩、48歲送護膚品、53歲送保時捷跑車，相當豪爽。

每年送自己一份生日禮物。（抖音@郭少芸）

18歲送CHANEL手袋。（抖音@郭少芸）

燕窩。（抖音@郭少芸）

護膚品。（抖音@郭少芸）

保時捷。（抖音@郭少芸）

自己送俾自己嘅生日禮物。（抖音@郭少芸）

好型！（抖音@郭少芸）

北上很密密賺。（抖音@郭少芸）

郭少芸於1992年參加《香港小姐》，雖然十二強止步，但獲TVB簽約成為旗下藝人，拍過《律政強人》、《大鬧廣昌隆》、《先生貴姓》、《愛‧回家》 等劇集，被封為「御用惡女」，未曾試過擔正演出。

《大鬧廣昌隆》。（電視截圖）

《丫鬟大聯盟》（電視截圖）

郭少芸過去僅公開過兩段戀情，包括有婦之夫的劉少君和TVB編導鍾國強。郭少芸入行初期拍《真情》認識劉少君，二人戲假情真，令劉少君與太太周秀蘭離婚，多年後郭少芸接受訪問坦言後悔曾做第三者，指自己當年過份投入角色，思想未夠成熟，之後不會再讓有太太的男人靠近自己。另一段與鍾國強的感情，當時郭少芸愛得好深，惟男方於1999年不幸遇上交通意外致昏迷，郭少芸當時每日去醫院探病，可惜郭少芸其後因工作壓力，最後仍是分手。