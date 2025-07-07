TVB收視｜黃宗澤陳豪馬國明撐起黃金時段　《女神配對計劃》高收

無綫公布上周（6月30日至7月6日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台3線劇集全面上升，其中黃宗澤、陳豪、馬國明主演、邵氏製作劇集《執法者們》第二周升勢延續，跨平台直播收視最高23.3點（150萬觀眾），升1.9點，暫列今年兩線劇收視之冠暨榮登上周收視榜冠軍。



黃宗澤、陳豪、馬國明主演、邵氏製作劇集《執法者們》第二周升勢延續，跨平台直播收視最高23.3點（150萬觀眾），升1.9點，暫列今年兩線劇收視之冠暨榮登上周收視榜冠軍。（劇照）

資訊節目《東張西望》最高收視22.7點（147萬觀眾），升1.6點，居收視榜次位。（《東張西望》截圖）

周一至周五收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視22.7點（147萬觀眾），升1.6點，居收視榜次位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.3點（138萬觀眾），升2.2點；外購劇《中年好翻身》最高收視17.9點（116萬觀眾），升1.4點；特備節目《「星耀紫荊慶回歸」紅館晚會》 最高收視18.3點（118萬觀眾）；資訊飲食節目《食好D》最高收視13點（84萬觀眾）。

由林盛斌（Bob）攜手「星級花生團」合作，為無綫五位女神公開招親真人騷戀綜《女神配對計劃》，最高收視16.3點（106萬觀眾），升1.5點。（《女神配對計劃》截圖）

由林盛斌（Bob）攜手「星級花生團」合作，為無綫五位女神公開招親真人騷戀綜《女神配對計劃》，最高收視16.3點（106萬觀眾），升1.5點。（《女神配對計劃》截圖）

收視成績唔錯。（《女神配對計劃》截圖）

收視成績唔錯。（《女神配對計劃》截圖）

收視成績唔錯。（《女神配對計劃》截圖）

周六晚戴祖儀、陳懿德、游嘉欣主持寵物綜藝節目《寵你一世》最高收視13.3點（86萬觀眾），升0.6點；特備節目《明愛暖萬心》最高收視13.1點（85萬觀眾）。周日晚播映《大師兄Welcome Summer大激戰》最高收視16.8點（108萬觀眾），升0.3點；由林盛斌（Bob）攜手「星級花生團」合作，為無綫五位女神公開招親真人騷戀綜《女神配對計劃》，最高收視16.3點（106萬觀眾），升1.5點；清談音樂節目《今晚有歌廳》首播，最高收視13.4點（86萬觀眾），升2.6點。

周日晚播映《大師兄Welcome Summer大激戰》最高收視16.8點（108萬觀眾），升0.3點。（截圖）