TVB最靚學生妹餅印女兒從「幼稚園界哈佛」畢業　每年學費達6位數

前港姐陳華鑫（Gloria）曾是TVB的「最靚學生妹」，不過她2018年與圈外男友低調結婚及誕下一仔一女後，已離開幕前並專注做全職媽媽，間中接親子KOL工作。近日她宣布6歲女兒周煦柔幼稚園畢業，貼出多張溫馨照片。

陳華鑫宣布大女幼稚園畢業！（IG@gloriayamm）

女兒在台上表現，十分淡定。（IG@gloriayamm）

女兒遺傳了陳華鑫的高顏值。（IG@gloriayamm）

從陳華鑫貼出的照片所見，其女兒就讀有「幼稚園界哈佛」之稱的寶山幼稚園，該校大部份畢業生都能升上神級小學，大量名人之後都在這間星級學府就讀，包括已故地產商李兆基的孫女、前律政司長黃仁龍女兒、伏明霞女兒、張學友女兒張瑤華及林海峰女兒林泳等。根據教育局資料，該校幼兒班及幼稚園各級課程，每年學費為$135,000。

陳華鑫貼出的照片所見，其女兒就讀有「幼稚園界哈佛」之稱的寶山幼稚園，該校大部份畢業生都能升上神級小學，大量名人之後都在這間星級學府就讀！（IG@gloriayamm）

陳華鑫在社交平台上發文，她說：「第一位寶貝終於完成佢人生第一個畢業禮，看著妳從當初那雙眼含着淚水的小女孩，戰戰兢兢一步一步踏入校園裏，四年後，成長為如今自信、開朗的小小畢業生！呢個畢業禮令我諗起每次陪妳上台表演，每晚都會準備自己，不斷練習。音樂一起，心裏一定被感動到。未來無論遇到什麼挑戰，都要好像而家一樣，保持好奇、堅持嘗試。記住跌倒了不要怕，站起來拍拍灰塵，永遠比想像中更勇敢！爸爸媽媽永遠支持妳！感謝這四年愉快的回憶。」

陳華鑫回憶起女兒初上學時雙眼含著淚水。（IG@gloriayamm）

陳華鑫寄語女兒：「未來無論遇到什麼挑戰，都要好像而家一樣，保持好奇、堅持嘗試。記住跌倒了不要怕，站起來拍拍灰塵，永遠比想像中更勇敢！」（IG@gloriayamm）

陳華鑫的女兒十分可愛。（IG@gloriayamm）

陳華鑫當年是TVB高顏值小花，2016年播出的《性在有情》中，她飾演女主角陳敏之的妹妹，學生造型令她榮升為網民心目中「最靚學生妹」！轉眼間學生妹亦已為人母，女兒亦遺傳了她的高顏值。

陳華鑫在2016年播出的《性在有情》中飾演女主角陳敏之的妹妹，學生造型令她榮升為網民心目中「最靚學生妹」！（IG@gloriayamm）

陳華鑫離開幕前約6年，並成為一仔一女之母，但仍然保養得好好。（IG@gloriayamm）

陳華鑫做全職媽媽以及親子KOL。（IG@gloriayamm）

陳華鑫擁有幸福美滿家庭。（IG@gloriayamm）