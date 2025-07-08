「屯馬開通真的很興奮」鐵路迷羅哲琛　疑成為無綫新聞實習記者

2021年港鐵屯馬線通車當日，無綫新聞到場採訪，鐵路迷「羅同學」羅哲琛難掩喜悅，即場唱出改編自公開試神曲《綠袖子》的「屯馬～開通～真的很興奮……」一夜爆紅，這張截圖亦成為網上迷因，引伸出二次創作，有人改了整首歌的歌詞，而羅哲琛更獲邀拍攝港鐵宣傳片。

2021年港鐵屯馬線通車當日，鐵路迷羅哲琛因一曲「屯馬～開通～真的很興奮……」一夜爆紅。（TVB）

幾年間，羅哲琛幾度接受TVB及其他媒體訪問，他在專訪中曾透露自己9歲確診自閉症，曾遭受校園欺凌躲入廁所痛哭，亦不敢對外透露自己是自閉症患者。他後來在交通迷圈子結識了同是自閉症的朋友後，才有勇氣坦白自己的故事，並慢慢變得堅強。對於被網民嘲「鐵膠」，他不以為然，反問：「鍾意鐵路有乜所謂？又唔影響到人。」

一年後，羅哲琛獲港鐵邀請拍攝宣傳片。（港鐵圖片）

東鐵綫過海段正式通車當日，羅哲琛成為其他鐵路迷的打卡對象。（資料圖片/黃偉倫攝）

羅哲琛坦承自己9歲確診自閉症，並遭受欺凌，對於被網民嘲「鐵膠」，他不以為然，反問：「鍾意鐵路有乜所謂？又唔影響到人。」（IG圖片）

羅哲琛曾接受方東昇《好睡好起》節目訪問。（TVB）

雖然羅哲琛是鐵路迷，但他的志向並不在加入港鐵，他表示自己兒時想做天文台科學主任，但之後發覺自己物理成績差，所以希望成為數學老師或電視台記者。2022年，羅哲琛考完DSE後獲恒大新聞及傳播學系取錄，指自己因多次受訪加深了對新聞工作的認識，自己亦因19年社會事件及20年疫情而更關心時事，每日睇電視新聞。

2022年，羅哲琛考完DSE後獲恒大新聞及傳播學系取錄。（香港電台圖片）

大學期間，羅哲琛曾去法國交流，他撰長文鼓勵中學生們：「我永遠不會忘記這四個多月令我成長的難得經歷。希望各位中學生或大學生不要害怕走出香港，去外國探索當地生活一段時間，不要做井底之蛙，你就會發現這個世界的奇妙，而這些寶貴的機會是屬於你的。」（IG圖片）

羅哲琛一向熱衷報新聞，他於自己YouTube中也曾化身記者，攞住自製紙咪牌去金鐘模擬記者採訪，更會進行街訪。（YouTube截圖）

去年10月，他以一身西裝造型現身《施政報告》記招，他透露自己以學生記者身份到場採訪，被問到明年實習會如何選擇時，他表示自己會向目標進發，向本港三大電視台申請做實習。而近日無綫新聞部就出現了一位跟羅哲琛同名同姓的實習記者，有觀眾留意到日前一集「時事多面睇」中，由這位記者採訪廚餘回收桶有關的議題，不過片段中只聽到他的聲音，未見其樣子。

羅哲琛是經民聯選委界立法會議員陸瀚民的表外甥。（fb@陸瀚民）

近日無綫新聞部就出現了一位跟羅哲琛同名同姓的實習記者，有觀眾留意到日前一集「時事多面睇」中，由這位記者採訪廚餘回收桶有關的議題，不過片段中只聽到他的聲音，未見其樣子。（TVB）

然而，翻看羅哲琛YouTube頻道，他過往曾製作報新聞、報天氣的片段，聲線和語氣皆有板有眼，比對YouTube中的聲線及無綫實習記者的聲線，會發現近乎一樣，所以幾乎可肯定為同一人，代表羅哲琛已夢想成真，由受訪者變記者！

羅哲琛在頻道著起西裝模擬報天氣，聲線、語調都跟TVB同名實習記者一樣，幾可肯定是同一人。（YouTube@羅哲琛 Jason Law）