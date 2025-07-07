女神配對計劃｜李芷晴組Isaac真身起底　IG揭梁敏巧對佢有興趣！

《女神配對計劃》日前（06/7）播出李芷晴與三位「求愛勇者」林焌堯（Jacob）、劉偉強（Isaac）和陳昇（Jaden）進行4人燭光晚餐的部份。三位「求愛勇者」之中，Isaac屬於最為進取的一位，在李芷晴和「怕羞仔」Jacob陷入dead air時，Isaac就趁機向李芷晴搭話。



李芷晴組Isaac。（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴。（《女神配對計劃》截圖）

不過，李芷晴似乎就對Isaac一系列的進攻觀感「麻麻」，顯然不太受落。「Isaac 嗰種 Aggressive 又唔係咁舒服，會有少少扣分。」

劉偉強（Isaac）曾報名《好聲好戲之聲級學堂》做學員。（YouTube@Wai Keung Lau）

其實，任職保險經紀的Isaac已非第一次參加TVB節目。早在4年前，他就曾報名《好聲好戲之聲級學堂》做學員。當時他曾拍片透露自己科大畢業，因為是土生土長香港人，指「多啦A夢、大雄」等是他的童年回憶，所以想向專業配音員學習。片中他更「聲演」了一小段胖虎的聲線，但似不似就真的見仁見智。

Isaac啲興趣又幾多喎。（IG@isaac_milklau）

Isaac在簡介一欄分別寫上「Etchells HK Sailor」（單桅帆船船手），「大排檔小炒」、「麵檔」和「四季飯店」三間餐館的名字。(ig@isaac_milklau)

值得一提的是，Isaac在簡介一欄分別寫上「Etchells HK Sailor」（單桅帆船船手），「大排檔小炒」、「麵檔」和「四季飯店」三間餐館的名字，似乎Isaac的真正職業並不止是保險經紀，而是擁有少東，抑或只是寫上了他喜愛的餐館名字？

題外話，梁敏巧竟然有follow Isaac，而本應與之配對的李芷晴則反而沒有follow Isaac。

李芷晴點睇Issac，其實都好明顯。（截圖）

Isaac啲興趣又幾多喎。（IG@isaac_milklau）

Isaac啲興趣又幾多喎。（IG@isaac_milklau）

Isaac啲興趣又幾多喎。（IG@isaac_milklau）

Isaac啲興趣又幾多喎。（IG@isaac_milklau）

Isaac啲興趣又幾多喎。（IG@isaac_milklau）