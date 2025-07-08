梁釗峰前女友Karen深夜爆料男方親認有第三者　仲要係娛圈幕前人

現年38歲的C AllStar主音梁釗峰日前傳出與化妝師Karen情斷，女方更搬離愛巢，並在社交平台寫下：「徘徊在失望與原諒之間，終於搬走了，愛情裡容不下第三者」。明顯的說著梁釗峰有「小三」，二人亦為此而分手。

梁釗峰女友Karen出post。(ig截圖)

女化妝師疑單方面公開與釗峰戀情。（IG圖片）

分享多張甜密合照，當中有釗峰半裸上身。（IG圖片）

雖然梁釗峰之後亦有在社交平台開腔回應：「分手，難過事，感情問題向來不多回應。不要誤會。」因為不斷有指他因為疑似出軌，所以他之後亦有寫道：「沒有回應不等於默認這回事。而是往後對任何有關感情事或所有中傷言論都不打算回應了....多謝關心，希望給予空間，謝謝。」否認自己疑似有第三者一事。

釗峰承認分手。（IG圖片）

今日（8日）凌晨，梁釗峰前女友Karen在社交平台發文反撃，她更分享了一張有「掛住了」這三個字的訊息，應該就是梁釗峰的疑似出軌對象所發。Karen寫下：「那天，你主動提出回家找我媽媽吃飯，準備出發時，你手機螢幕亮起，我無意間看見她發來的簡訊：『掛住了』如果我沒有親眼見到你們的訊息，我真的不會相信你會這樣對我⋯你搶走手機立即刪走了你們對話記錄，你承認了她是第三者，你解釋只是她主動靠近投懷送抱，她對你並不重要，你在我面前發信息給她『我們不會分手，請妳不用再等』，但她竟然回答『不可以』。終於上演了一場鬧劇⋯最後你答應我與她斷聯，我選擇相信你•我們嘗試修復這份感情。」

梁釗峰前女友Karen在社交平台發文反撃。(IG@__hoching05x2)

Karen一連串在社交平台上載了三張文字圖細說二人分手之事。

Karen一連串在社交平台上載了三張文字圖細說二人分手之事。(IG@__hoching05x2)

Karen一連串在社交平台上載了三張文字圖細說二人分手之事。(IG@__hoching05x2)