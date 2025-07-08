《璀璨之城》突傳劇本問題停工　TVB出聲明反擊：純屬不實揣測

無綫（TVB）與內地影視平台合作拍攝的新劇《璀璨之城》，由張智霖、吳卓羲、張曦雯、高海寧及陳瀅主演，早前於珠海正式開鏡。不過有傳媒爆出投入拍攝約一周就驚爆因劇本問題暫時停工，更指由於張智霖同時要兼顧錄製內地綜藝節目，若劇集延拍，他的檔期恐怕未能完全配合。

無綫（TVB）與內地影視平台合作拍攝的新劇《璀璨之城》，由張智霖、吳卓羲、張曦雯、高海寧及陳瀅主演。(圖片@tvb.com)

無綫（TVB）與內地影視平台合作拍攝的新劇《璀璨之城》，由張智霖、吳卓羲、張曦雯、高海寧及陳瀅主演。(圖片@tvb.com)

無綫（TVB）與內地影視平台合作拍攝的新劇《璀璨之城》，由張智霖、吳卓羲、張曦雯、高海寧及陳瀅主演。(圖片@tvb.com)

無綫（TVB）與內地影視平台合作拍攝的新劇《璀璨之城》，由張智霖、吳卓羲、張曦雯、高海寧及陳瀅主演。(圖片@tvb.com)

據知，《璀璨之城》本應在6月下旬舉行開鏡禮，但有傳因為內地撤資，所以一改再改，結果到6月底才低調開鏡。《璀璨之城》一開拍劇組眾人就馬上投入拍攝，但拍到日前（5日）突然爆出因為因劇本方面力求完美，所以需要作出修改，以便日後拍攝更流暢。原本該劇計劃在珠海及澳門拍攝3個月外景，但稍後重新啟動拍攝後，或會取消澳門部分。

《璀璨之城》突然爆出因為一事而需要暫時停工，據悉是劇本出現問題。(圖片@tvb.com)

今次是張智霖與吳卓羲相隔12年再次合作，再加上張曦雯、高海寧及陳瀅等人，卡士強勁，不少網民已經表示十分期待。但今次暫停拍攝，未知張智霖之後是否能再次有檔期拍攝，因為他同時要兼顧錄製內地綜藝節目《披荊斬棘5》，所以有可能劇集會易角。

今次是張智霖與吳卓羲相隔12年再次合作。(小紅書)

《璀璨之城》新預告片揭歌大男主角變成張智霖及吳卓羲。（影片截圖）

TVB今年重頭劇之一，再次到澳門取景拍攝豪門劇《璀璨之城》。 (影片截圖)

對於《璀璨之城》傳停工，TVB企業傳訊部今早（8日）回覆傳媒查詢，立即澄清相關言論：「針對近日有關電視劇《璀璨之城》的謠傳，TVB作為出品方需要立即澄清，相關言論純屬不實揣測。事實上，《璀璨之城》的製作並未停工，我們的原班人馬依然全力投入，所有工作正有條不紊地進行中。 為了進一步提升製作質量，我們對製作流程進行了適當調整，確保劇集能夠呈現最佳效果。該劇將於在本年內完成製作，感謝大家的關注與支持。」