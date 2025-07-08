七仙羽被指違反服務承諾遭索償3.3萬元　女子控訴睇風水未獲親見

風水師七仙羽（原名趙玲）最近惹上官司，一名女子入稟小額錢債審裁處，指去年向七仙羽就物業出售指點迷津，惟兩次預約均未見七仙羽現身，只能與該處其他人士會面，她先後支付共逾3.3萬元，但最終物業以比她理想中少2萬元的價格售出，女子要求七仙羽全數退款。

案件昨日（7日）提訊，申索人為郭倩怡，被告為趙玲；惟被告人沒有出庭，卻授權其伴侶Gerald作代表。據申索書指，申索人經預約後於2024年9月10日到趙玲位於太子的佛堂，但沒看到趙玲，只由在場其他人與她會面。她首次上佛堂「問事」後支付14,680元購買服務，之後再到佛堂支付3,800元買「法器」，並另付1.5萬元購買關於「自身健康」的服務。他們向申索人表示物業可以410萬元賣出，最終物業只以408萬元賣出。申索人說表示願支付如此多金錢是因為趙玲知名度高，惟最後「唔係佢（趙玲）幫我做服務，最後係不知名人士幫我」。

七仙羽被指違反服務承諾，遭女子入稟小額錢債審裁處索償3.3萬元。（IG@master_qi_xian_yu_）

七仙羽早前到警署報案稱收到恐嚇訊息。（IG@master_qi_xian_yu_）

趙玲伴侶Gerald則稱，無收到關於本案的任何文件，但有人告知趙玲被入稟控告，於是決定到小額錢債審裁處了解。Gerald表示不知道趙與申索人之間有什麼協議，希望進一步了解。暫委審裁官麥銘賢指示Gerald提供一個可收到申索方文件的地址，申索人則須在下次提訊時清楚說明為何認為趙違約，以及澄清被告為趙玲抑或趙的公司，案件押後至11月24日再提訊，以待雙方存檔證據。

七仙羽於案件後在社交平台發文指：「11月到時見」。

七仙羽惹官司，指11月見。（IG@master_qi_xian_yu_）

案件編號：SCTC20455/2025