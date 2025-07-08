港姐2025｜翻版孫佳君私下性感　曬比堅尼：不想被翻到以前的生活

《2025香港小姐競選》日前進行第二輪面試，今輪除了加入不少海外佳麗之外，第一輪中較高質的佳麗也順利晉級，當中有高學歷、猛背景，也有與明星撞樣，而24歲的賴泓羽（Holly）不但擁英國倫敦大學學院（UCL）和芬蘭赫爾辛基大學雙碩士學歷，更因神似女影星孫佳君而被封為「翻版孫佳君」，成功吸引網民目光。

24歲的賴泓羽除了神似孫佳君，還擁177cm高䠷身材。 （資料圖片/葉志明攝）

第二輪面試，賴泓羽換了白色仙氣長裙示人。（資料圖片/葉志明攝）

成功晉身第二輪的賴泓羽，近日在社交平台「報喜」分享感受，她自我介紹說：「hii大家好，我是Holly，可以叫我小賴，24歲，UCL和赫爾辛基大學的研究生，是一個現在在香港工作小女生。發兩張日常照嘿嘿 ，日常其實很少穿去港姐面試的這種端莊的衣服，私下是個比較活潑元氣的小朋友。」

賴泓羽（Holly）擁英國倫敦大學學院（UCL）和芬蘭赫爾辛基大學雙碩士學歷。（小紅書圖片）

私下打扮可愛風。（小紅書圖片）

她續言：「一直沒發小紅書是因為，之前在英國和芬蘭讀書就有發發小紅書，所以不想被太多記者媒體翻到我以前的生活，也是很突然收到了港姐一輪面試通知，鼓起勇氣偷偷去面試，結果照片上了營銷號，被全世界發現我去面試港姐了全世界。沒想到之後還進了二輪，猶豫了很久還是決定繼續參與。」

賴泓羽愛清涼打扮。（小紅書圖片）

好吸睛。（小紅書圖片）

Sexy！（小紅書圖片）

賴泓羽開心在第一輪和第二輪面試中認識了特別特別多優秀的女孩子：「原來女孩子不僅可以很漂亮也可以特別優秀，也謝謝身邊的朋友們一直默默給我鼓勵（慫恿我去參加面試）。完成大於完美，人生體驗+1 我會做得更好！！」

也有不少火辣泳衣相。（小紅書截圖）

大方展示美好身段。（小紅書截圖）

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從社交平台可見，賴泓羽屬於陽光型女仔，平時打扮清涼，更不吝嗇其美好身段，不時分享火辣比堅尼相，身形匀稱有看頭，非常吸睛。同時，她也會配合衣著曬出Louis Vuitton(LV)、Gucci、YSL等名貴手袋，目測對LV尤其喜愛。此外，賴泓羽也熱愛旅行，在學期間足跡還遍佈英國、芬蘭、意大利、西班牙、法國等歐洲多個地方，留學生活無憂又寫意。

享受雪地桑拿。（小紅書圖片）

火辣辣。（小紅書圖片）

讀書不忘遊玩。（小紅書圖片）

意大利米蘭。（小紅書圖片）

法國巴黎。（小紅書圖片）