最帥令狐沖近況身形激瘦步履蹣跚令人擔憂　曾傳被富婆開半億包養

59歲的呂頌賢當年憑劇集《笑傲江湖》中飾演「令狐沖」紅極一時。近年他主力在內地發展，除工作邀約不斷外，他還投資有道，據指他與朋友在內地投資開設了7間素食餐廳，生意搞得有聲有色。而且即將登「6」的呂頌賢，向來給人感覺保養得宜，多年保持有型靚仔兼Fit爆，不過近日卻被粉絲拍到身形激瘦、步履蹣跚，狀態令人擔憂。

呂頌賢之前曾以經典「令狐沖」造型亮相內地綜藝節目《無限超越班》。（微博@無限超越班）

多年保持有型靚仔兼Fit爆。（小紅書截圖）

TVB旗下的「77工作室」宣布跟「騰訊視頻」合作，再次拍攝金庸名著《笑傲江湖》，適逢呂頌賢在橫店開工拍攝古裝劇，隨即傳出呂頌賢會再演令狐沖，令網民萬分期待，不過呂頌賢其實是為手遊改編的微短劇《無名江湖》擔任監製，演員則有唐文龍、張文慈、鄭家生等港星。

呂頌賢正在橫店開工。（微博圖片）

狀態大跌Watt。（微博圖片）

雖然如今不像以往般活躍幕前，但呂頌賢魅力不減，開工時吸引不少粉絲到場探班。有網民分享呂頌賢到達拍攝現場的片段，片中，呂頌賢面色一般滿臉皺紋，且身形激瘦，穿上一件寬身上衣更為明顯，加上走起路來步履蹣跚，與過往fit爆的形象相差甚遠，健康狀況令人擔憂。網民紛紛留言：「他怎麼這麼瘦了，以前還一身肌肉呢」、「走出了女人氣血不足的樣子」、「感覺身體不太好」、「走路不太靈活了」。當中也有網民猜測可能與呂頌賢長期吃素有關，但他曾接受訪問表示，食素令他健康年輕。因此引起網民熱議。

呂頌賢近日被粉絲拍到身形激瘦、步履蹣跚。（小紅書截圖）

健康狀況令人擔心。（小紅書截圖）

老了不少。（小紅書截圖）

呂頌賢顏值最高峰時，曾被指撞樣日本男星山下智久，然而他也是一位專情男，與太太麥景婷在1994年因合作拍攝《碧血青天珍珠旗》而擦出愛火，兩人拍拖14年後，於2008年在關島低調結婚，多年來恩愛如昔。不過網上一直流傳曾有富婆開價500萬請他食飯，更指如果願意與她拍拖就可以獲得4,500萬，但呂頌賢就果斷拒絕，傳聞又指因當時懷孕三個月的麥景婷遇上車禍，不但流產更終生不能懷孕，而呂頌賢就始終陪伴在太太身邊，熬過最艱難的日子。

呂頌賢顏值最高峰時，曾被指撞樣日本男星山下智久。（小紅書截圖）

靚仔。（小紅書截圖）

對此，呂頌賢在節目中就澄清：「就是有一個有錢的（人）跟我談戀愛，我連巨大的財富都放棄了，而且他把整個我跟我太太的這個故事他混在一起說，真的就是我認識我太太以前，她在TVB的時候曾經真的出過車禍，那誤解就是他把整個故事融合，那時候我有一個那麼有錢的一個機會，但是我為了照顧太太，她撞車了，我為了照顧她一輩子，我拒絕了那個巨大的財富，還要跟我太太相擁一生。」呂頌賢笑言整個故事寫得很美好，所以認為無須解釋這個誤會。

呂頌賢與太太麥景婷在1994年因合作拍攝《碧血青天珍珠旗》而擦出愛火，兩人拍拖14年後，於2008年在關島低調結婚，多年來恩愛如昔。（微博圖片）

呂頌賢近年主力發展內地市場。（梁碧玲攝）