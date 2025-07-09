殿堂樂隊歌手佛山直播獻唱　遇攝影師互相拍打爭執一原因獲讚專業

61歲的葉世榮是殿堂級搖滾樂隊Beyond成員，在黃家駒意外離世後，三子各有發展，葉世榮主要在內地工作，2011年在北京低調迎娶比他年輕21歲的模特兒張偉鈴，婚後育有一女。日前葉世榮現身佛山擔任「西甲」足球聯賽表演嘉賓，直播期間，突然出現一幕攝影師爭執動手事件，幸見慣大場面的世榮處變不驚，淡淡定繼續獻唱。

葉世榮現身佛山擔任「西甲」足球聯賽表演嘉賓。（抖音截圖）

陳百祥和中國香港足球總會主席霍啟山都有主持開幕禮。（網上圖片）

殿堂級樂隊Beyond。（視覺中國）

三子曾以樂隊繼續發展。（視覺中國）

多段相關影片在社交平台瘋傳，穿上黑衫黑褲配牛仔褸的葉世榮狀態極佳，在球場中央位置獻唱《海闊天空》，身後有樂隊伴奏，還有大人及小朋友一起揮手打拍子，氣氛很好。一名穿着寫住「媒體 8」藍色背心衣的攝影師，一直近距離跟拍葉世榮，突然有兩名戴住工作證的男子先後上前拉扯背心男，現場還聽到好大的吵鬧聲：「全部機位嚟架」、「無呀！無呀！」

「媒體」背心男被白衫男子多次拍打及捉住手臂示意叫他退後，背心男反擊兩度猛力拍打對方，連筆都飛出來。之後一名藍衫男子又走出去攬住背心男條腰，希望將他帶回後排位置，背心男嬲到暫停攝錄，惡形惡相轉身理論嚇退對方。而葉世榮全程沒有影響，表現非常專業。

世榮唱《海闊天空》。（抖音截圖）

白衫男子用加捉住藍衫「媒體 8」男子的手臂。（抖音截圖）

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從另一角度看，另一名藍衫男子又試圖將背心藍拉走。（抖音截圖）

白衫和藍衫男子不停埃出球場表演位置。（抖音截圖）

背心藍原來係大會攝影。（抖音截圖）

網民一面倒撐「媒體」背心男，原來他是大會直播的鏡頭，而拉人的是佛山市三水區融媒體，網民紛紛留言：「三水融媒挑戰廣東視？」、「自媒體去拉省台直播攝像機，因為他們覺得擋了他們了，笑死，廣東衛視正在直播呢」，不少人亦讚葉世榮專業：「我佩服葉世荣，你争你們的，我唱我的，專業」。

網民清楚指出，背心藍是大會直播攝影師，負責拍攝近鏡頭。（抖音截圖）

激讚葉世榮不受影響，好專業。（抖音截圖）