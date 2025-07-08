《造美人》張育玲Kathy天生愛美　對醫美產生濃厚興趣成美容達人

因參加ViuTV真人騷《造美人》而被受關注的張育玲Kathy，作為女性天生愛美的DNA令她對美容和韓國醫美產生了濃厚興趣，並晉身為成功的美容達人KOL，Kathy表示：「點解我會鍾意做醫美？ 因為我發覺每次做完之後皮膚同個樣真係靚咗，真係幫到我哋女性，成個人都開心晒，所以我經常留意任何同韓國醫美有關嘅新潮流。我最近留意到韓國女仔流行打水光針，水光針有唔同種類，後來畀我發現有個韓國牌子，我即刻專登飛去韓國試，我去到當地嘅醫美診所都向我推薦呢個牌子，佢哋話每兩個入去打水光針嘅女仔，就有一個就一定會揀呢個牌子，聽到佢哋咁講，我即刻對呢支水光針充滿信心。」「呢個牌子分藍色包裝同粉紅色包裝，藍色版本有玻璃肌同填補凹凸洞功效；粉紅色版本混合PDRN x PN，兩款我都試過，非常方便，而且唔會將塊面打到好腫，而家香港已經有代理，唔駛專登飛去韓國就可以用到。」

參加ViuTV真人騷《造美人》而被受關注的張育玲Kathy。（公關提供）

Kathy作為女性天生愛美的DNA令她對美容和韓國醫美產生了濃厚興趣。（公關提供）

Kathy續說：「我大概係十年前接觸醫美，當其時香港並唔係太流行，但因我本身係一個貪靚嘅人，加上我已經從事美容行業，令我對同美容有關嘅事物非常感興趣，我發覺韓國醫美真係行前咗我哋好多步，所以嗰陣真係一有時間就飛過去韓國試新嘢。」

KOL張育玲天生愛美。（公關提供）