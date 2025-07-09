前TVB小生事業有成跟妻回鄉見外母　認太太曾做醫美爆唔生仔原因

現年41歲的前TVB小生蔡淇俊近年成功搣甩「執笠KOL」稱號，成為老闆，大搞雞腳生意，事事親力親為，還招攬陳思齊、林詠倫（Alan）及于淼等一班藝人一起加入擺攤生涯；另外，蔡淇俊還是一名愛妻號，早前太太容貌和年齡遭攻擊，指40歲看上去像50歲，他拋下一句「餘生只愛你一人」，可謂冧到爆。而最近被問到夫婦生小朋友問題時，蔡淇俊卻這樣回答！

現年41歲的前TVB小生蔡淇俊近年成功搣甩「執笠KOL」稱號。（影片截圖）

蔡淇俊早前宣布要打造「過氣藝人一條街」。（小紅書截圖）

蔡淇俊早前公司賺錢，即請一班員工去旅行，是十分難得的好老闆。（小紅書截圖）

蔡淇俊和太太非常恩愛。（小紅書截圖）

蔡淇俊近日跟太太回雲南老家探忘外母，他在社交平台分享影片，並冧爆寫道：「老婆從小就很優秀，陪我吃了很多苦，她獨立自主有思想，這麼多年有她才有我。」蔡淇俊透露幾年前事業倒霉，但外母都放心把女兒交託給他，所以今次特意帶全公司徒弟拜會她老人家。蔡淇俊大讚外母厲害，單親家庭湊大太太，還那麼優秀；而太太也很叻，在廣東一年時間便學會廣東話。

蔡淇俊近日跟太太回雲南老家探忘外母。（小紅書截圖）

蔡淇俊讚外母厲害，單親家庭湊大太太。（小紅書截圖）

蔡太還帶老公走訪她小時候住的屋、幼稚園、和中學等地方。（小紅書截圖）

蔡淇俊表曾跟太太提議，不如接外母到佛山一起住方便照顧，但太太說外母的朋友都在雲南，可以跳跳廣場舞，又可以到處去旅行更開心。此外，蔡太還帶老公走訪她小時候住的屋、幼稚園、和中學等地方，重溫成長歷程。期間蔡太口快不小心把「田徑」講錯「田進」時，蔡淇俊即時糾正，互動間盡現夫妻默契和恩愛。

互動間盡現夫妻默契和恩愛。（小紅書截圖）

當年蔡太媽媽在工廠收停車場費供她讀大學。（小紅書截圖）

蔡太澄清自己不是富婆。（小紅書截圖）

影片中，蔡太還笑稱：「我唔係富婆來的，快幫我解釋一下。」蔡淇俊笑言：「你可以公開這個秘密給我知道了，你考驗我的時間已經夠了。」他在留言區回覆網民時表示：「我有今天，一大半是我老婆的功勞，我老婆並不是傳說中的富婆，而是陪我一起白手起家，我身上所有的優點都是她給的」。有網民問二人那麼恩愛，有否考慮生小朋友？蔡淇俊坦白說：「年紀大了，不考慮了。」而當有人叫蔡太臉上不要「亂搞」時，他即護妻：「距就係做了個鼻子而已，無亂搞」。大方承認太太曾接受醫美。

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網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）