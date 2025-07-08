東張西望｜報料者媽媽24年前自殺死原來另有內情　更同爸爸有關？

TVB節目《東張西望》今日（8日）一集講到報料者天寶的媽媽24年前因患乳癌而自殺身亡，但去年他翻查媽媽自殺的案件，竟然發現媽媽自殺原來不是有乳癌，更與爸爸有關？

報料者天寶的媽媽24年前因患乳癌而自殺身亡。(節目截圖)

去年天寶翻查媽媽自殺的案件，竟然發現媽媽自殺原來不是有乳癌，更與爸爸有關。(節目截圖)

去年天寶翻查媽媽自殺的案件，竟然發現媽媽自殺原來不是有乳癌，更與爸爸有關。(節目截圖)

2001年，當時任職教師的天寶媽媽於家中花園的車內燒炭自殺身亡，而當時只有10歲的天寶則未對媽媽的死有任何意識，只知道爸爸與媽媽的關係並不是太好。天寶的記憶中，媽媽去世前幾年，爸爸媽媽的確有吵架：「大交有嘅，小交又有，咁大交我聽到佢哋嘈交，其中一方就會揸車出去兜風。」

2001年，當時任職教師的天寶媽媽於家中花園的車內燒炭自殺身亡。(節目截圖)

2001年，當時任職教師的天寶媽媽於家中花園的車內燒炭自殺身亡。(節目截圖)

2001年，當時任職教師的天寶媽媽於家中花園的車內燒炭自殺身亡。(節目截圖)

天寶今時今日覺得媽媽尋死早有端倪，當年媽媽死前一年，她經常在家裡喝酒。去年一次與爸爸的談話之中，爸爸表示要幫媽媽還債，但以他知道媽媽的死，是與乳癌有關，於是向爸爸問個明白。

天寶今時今日覺得媽媽尋死早有端倪，當年媽媽死前一年，她經常在家裡喝酒。(節目截圖)

天寶今時今日覺得媽媽尋死早有端倪，當年媽媽死前一年，她經常在家裡喝酒。(節目截圖)

經過天寶不斷的明查暗訪，終於知道媽媽的死是與爸爸有關，他從爸爸的舊同事口中得知，爸爸當年是有第三者。再一步是從多年未見的大姨的口中得知媽媽及家人於當年已經知道爸爸有「小三」：「佢有第三者，我哋係知嘅，已經唔係我哋知，佢自己間學校全部都知道晒㗎。佢教書嗰間學校啲老師知道晒，咁佢就話冇，我哋問佢係咪有第二個女人，佢就話冇！」原來天寶媽媽在自殺的3年前已經知道老公有第三者。

經過天寶不斷的明查暗訪，終於知道媽媽的死是與爸爸有關。(節目截圖)

經過天寶不斷的明查暗訪，終於知道媽媽的死是與爸爸有關。(節目截圖)

經過天寶不斷的明查暗訪，終於知道媽媽的死是與爸爸有關。(節目截圖)

天寶從爸爸的舊同事口中得知，爸爸當年是有第三者。(節目截圖)

天寶從多年未見的大姨的口中得知媽媽及家人於當年已經知道爸爸有「小三」。(節目截圖)

明天（8日）一集將會繼續講到天寶去找爸爸「講數」，更見到他與爸爸怎樣吵架。

明天天寶去找爸爸「講數」。(節目截圖)

更見到天寶與爸爸怎樣吵架。(節目截圖)