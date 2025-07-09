五堅情小賴爆娛圈假面藝人　「華燈初上女角」老公讓他氣到秒割蓆

台灣火熱男團「五堅情」的成員賴晏駒（小賴）早前於綜藝節目《娛樂百分百》中爆料演藝圈中的假面藝人，小賴於節目中提到有位藝人很熱情，連舉辦活動都有問他要不要來站台。而這位藝人與平時他遇到的有所不同，這位藝人並沒有說完就算，而是活動前一晚還傳訊息給小賴要他一定要到，他看到這位藝人這麼熱情，所以都不好意思不去，結果竟然被這位藝人當場指「我們沒有很熟」。網民翻查，發現小賴意有所指的這位藝人疑似是劉品言老公連晨翔，因為他的確曾在簽唱會中表示跟小賴的關係：「我們也沒有到那麼好啦。」

五堅情（IG@w0lfs.official）

「五堅情」的成員賴晏駒（小賴）。（IG@w0lfs.official）

小賴當天有興高采烈的去了活動場地，但是到場後沒人理會他，連晨翔看到他後便把他在台下叫上來，但就在台上裝不知道他來：「你今天怎麼會來？」到主持人問二人怎樣認識時，連晨翔竟然說：「我們沒有很熟。」除此之外，連晨翔更在活動後發文分享了很多朋友到場支持的合照，但就唯獨是漏掉小賴，小賴當場氣到把支持連晨翔的發文都刪掉。

連晨翔（IG@hsiang_5208）

連晨翔（IG@hsiang_5208）

製作人聽完後，幫口連晨翔：「他是我生日都還會祝我生日快樂那種。」而與連晨翔曾是男團「SpeXial」成員的黃偉晉則指他這方面的套路是做得很好。連晨翔昨日（8日）於台灣出席記者會，亦有向台媒有提及到這件事，他雙手合十表示自己「真的沒想那麼多」，而且真的不知道因為這件事而令小賴不開心，所以他說了出來也可以讓自己跟他道歉，而他亦表示跟小賴是朋友。

連晨翔以男團SpeXial竄紅，出道多年曾擁抱人氣，他更客串演出《想見你》，與許光漢拍親吻戲！（IG/@ hsiang_5208）

33歲的連晨翔2014年打工時被發掘而加入男團SpeXial，以第二期成員出道。2017年宣布解約退出SpeXial，之後就一直在影視圈浮浮沉沉，直到最為人所說的話題就是與劉品言結婚兼宣布成為爸爸媽媽，結婚生子一次過做。