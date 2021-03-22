五月天台南演唱會5場吸12萬人　周華健驚喜現身

撰文： 陳曉毅 最後更新日期： 2021-03-22 22:00

周華健百忙之中抽空助陣。

五月天「好好好想見到你」演唱會從20日起於台南市立體育場舉辦5場，總計超過12萬人次參與，這也是五月天繼「Final Home 當我們混在一起」演唱會台南場後相隔16年，再度來到此地開場。許久沒有來到台南開場，五月天也獻出驚喜，昨有「鮭魚返鄉」的瑪莎擔任嘉賓，今天則是力邀忙著演唱會的「金曲歌王」周華健百忙之中抽空助陣。

重回當年演唱會現場，五人回憶湧上，冠佑和瑪莎的「甜蜜故事」。有一年五月天跑校園時入住台南的旅社，當時冠佑和瑪莎住同一間房，門一打開是愛心床，地氈是粉紅色的，浴室是透明玻璃貼滿粉紅愛心貼紙，充滿粉紅泡泡的房間，讓兩位大男生哭笑不得，瑪莎笑說：「那個晚上很難入眠。」為讓兩人重溫這段回憶，阿信開玩笑說：「五月天今天整個換飯店，讓你們回去再睡一次。」

身為台南人的瑪莎，一開場就說：「回到台南有特別的熟悉感，很開心這。次兩個禮拜在這裏跟大家見面。」既然返鄉開唱，當然首場嘉賓不二人選就是瑪莎，在團員力拱下，瑪莎自彈自唱〈忘詞〉，稱之為「鮭魚返鄉」的特別嘉賓，搭上近期的鮭魚時事熱潮。

第二天嘉賓也同樣精彩萬分，迎來即將在高巨蛋展開「少年俠客」新巡演的周華健，周華健對於五月天來說恩重情深，阿信說：「當時很多師兄師姐幫五月天，其中一位，大型簽唱會他來為我們站台，記者會也是他特別從台北飛到北京，永遠感激的周華健大哥。」對於合作曲目精心設計的周華健，還選唱快節奏的〈刀劍如夢〉，在五月天重新編曲下，更能感受如同南台灣歌迷的熱情如火，台下歌迷聽不過癮，安可不斷，周華健打趣笑說：「不好意思我去吃宵夜了，我等著去吃𩵚魠魚羹。」