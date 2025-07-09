一代豐胸女神曾揚言愛打架親解叛逆少女之謎　揭輟學原因傷心痛哭

現年55歲的袁潔瑩由黃百嗚一手發掘入行，剛出道就憑藉電影「開心鬼」系列爆紅，當時她的美貌可以說是娛樂圈罕見的，擁有逆天顏值的她留着短髮造型，獨特的氣質無人能及。她多以反叛少女形象出現於銀幕，深受青少年喜愛。當年還盛傳千億富豪都被她迷倒，她曾與郭富城、劉鑾雄和「白花油王子」顏福偉等富商傳緋聞。袁潔瑩曾患上厭食症，體重直插最低只得75磅。她於2004年後已逐漸減少幕前演出，近年更是鮮有公開露面。2021年，袁潔瑩被診斷出有焦慮和人群恐懼症，須向情緒病醫生治療。近年進駐了抖音，間中也會分享近況。

袁潔瑩當年獲黃百鳴發掘入行，短髮形象深入民心。（電影截圖）

呢隻的開心少女就有袁潔瑩、羅美薇、陳加玲。（影片截圖）

電影版《鹿鼎記》中的雙兒，分別由陳德容和袁潔瑩飾演，就連建寧公主都要叫她們做「姐姐」。（電影劇照）

日前袁潔瑩在抖音拍片分享她初入行時的經歷，透露自己15歲入行拍戲後因為人氣急升，成為校內風頭躉，不少師弟師妹，甚至高年級的同學都會趁小息時間到課室找她，因而竟被學校逼令退學。片中袁潔瑩忍不住傷心落淚說：「我學校很嚴格及保守，他們覺得學生放午餐的時候，為甚麼要看這個女生。我拍電影開始已經很出名，還有一年我就畢業，學校要我自動退學，很無奈。當時我沒有想過在演藝圈發展，當初我只答應放暑假時拍一部，還沒拍完，已叫我簽第二部電影，所以學校要我自己退學，肯定有一點不開心。」她平伏心情後表示：「可能我家庭思想保守一點，希望完成整個（中學畢業）過程。」

袁潔瑩拍片跟大家聊天。(抖音)

袁潔瑩傷心落淚。(抖音)

袁潔瑩表示當年學業成績中等，對於被封為「叛逆少女」，袁潔瑩解釋原因：「我們開心少女組突然太紅，所以我們每日差不多要做五個訪問，當時都是重覆被問樣的問題。我這個人不改想重覆，所以有一次想給一個記者一個驚喜，所以說我喜歡打架，結果搞出了一個誤會，後來再有記者問我，我亦只說是開玩笑，我想不到這個笑話到現在有人信。」袁潔瑩笑說：「我肯定不會打架，是開玩笑，我其實很乖很善良，不會跟人家交惡，不會大聲說話，中學很多女生校裙穿很短，我的裙會長過膝蓋，亦不想有男生在學校門口等我，我打扮也很很土。」顛覆了她在戲中的叛逆少女形象。

袁潔瑩親解叛逆少女之謎。(抖音)