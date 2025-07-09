前《愛回家》小生離巢後面目全非驚變爆肌男　擁超索星二代女友

現年35歲的的張明偉早年憑《愛·回家之開心速遞》中飾演「佐治」一角而為人熟悉，不過自2022年約滿離巢TVB後，便成立樂隊「Charming Way」擔任主音及結他手，專注音樂事業。離巢至今3年，張明偉近日現身音樂節，由昔日的瘦削身形變成爆肌Band仔。

張明偉早年憑《愛·回家之開心速遞》飾演「佐治」一角而為人熟悉。（劇集畫面）

張明偉早年憑《愛·回家之開心速遞》飾演「佐治」一角而為人熟悉。（IG圖片）

張明偉日前以樂隊Charming Way身份出席音樂節，有網民更將影片分享到社交平台，獲讚有型。電了一頭捲髮的張明偉穿上貼身背心及戴上魚網手套，最後更脫去背心半裸上陣，如今一身搖滾造型和爆肌身材，跟過往截然不同。

張明偉2010年畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，返港後在2010年1月入職無綫，擔任訪談節目《今日VIP》的助理編導。其後張偉明報考第25期藝員訓練班，2011年正式簽約成為TVB藝員。張明偉入行後，曾參與不少劇集，當中在《愛回家》飾演「佐治」一角而知名度提升。不過張明偉自小熱愛音樂，擅長作曲、唱歌、結他及彈琴，多年來都有一個音樂夢，故離巢後便組了樂隊Charming Way攻樂壇。

張明偉2010年畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系。（IG圖片）

張明偉身型比過往大隻了很多。（IG圖片）

張明偉身型比過往大隻了很多。（IG圖片）

張明偉身型比過往大隻了很多。（IG圖片）

另外，張明偉在感情方面亦有新發展，去年與李麗珍女兒許倚榕（Annise）拍拖，女方更客串過樂隊歌曲《一些事一些人》的MV。其後張明偉受訪時，大方承認戀情，並表示：「搵到背後支持自己的人唔容易。」