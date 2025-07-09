奇情谷｜揭有錢女跑私鐘瘟仔　老婆「派帽」反屈老公出軌呃贍養費

由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持的TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》，每集嘉賓的故事都會震碎各位三觀，對固有認知重新定義，走入一個誇張但真實的世界。昨晚（8日）主題為「私家偵探」，請來偵探總會創辦人、從事偵探工作24年的何國光（Jeff）擔任嘉賓，分享私家偵探之日常。

昨晚請來私家偵探Jeff擔任嘉賓。

昨晚請來私家偵探Jeff擔任嘉賓。

對於外間一直以為私家偵探只會捉姦，何國光澄清說︰「私家偵探唔止捉姦，我哋主要做民事案件，例如工傷搜證、商標、錢債糾紛，搵對家地址派法庭傳票等等。」網民在chatroom的反應熱烈，都想知道當私家偵探的要求，何國光說︰「都有好多要求，要醒目有應變能力、記憶力好，仲要識執生，應付突發事件。」他笑言太靚仔、靚女可能未必適合。

Jeff分享多單偵探奇案。

Jeff分享多單偵探奇案。

何國光分享幾宗奇情案件，當中一單是男客人遭前度以有對方骨肉為由，不斷索取金錢。男事主不勝其煩求助何國光，希望可以取得BB的DNA作親子鑑定，他說︰「透過跟蹤先瞭解女方嘅作息時間，跟住部署大龍鳳。用咗公司大部份同事，喺佢屋企樓下整咗個嘉年華。有人扮魔術師扭波波，有啲負責派奶粉做獎品，因為個BB兩歲幾。」當目標人物出現之後，一班人便開始送奶粉並逗BB玩，時機成熟便藉機收集BB口水做檢驗，最後證實BB並非男事主的骨肉。

私家偵探有不少輔助工具。

私家偵探有不少輔助工具。

「捉姦」無疑是當私家偵探日常，不過何國光就遇過一宗「案中案」。話說男女鬧離婚，雙方父母想知道是否其中一方出軌，故委託何國光調查，最後證明男方果然有第三者，但深入調查後事件並非表面般簡單，何國光補充說︰「原來女方搭上女同志，所以設局同老公嘈交，等佢心情低落出外散心時，再搵其他女性埋佢身，目的係想離婚攞多啲贍養費，因為男方嗰邊都有頭有面。」

私家偵探有不少輔助工具。

私家偵探有不少輔助工具。

另一單作為父母聽到都會心悒，千金小姐跟基層男子交往，父母反對後離家出走。父親實行經濟封鎖，希望囡囡回心轉意。但一段時間後囡囡未有如預期返屋企，父親委託何國光調查，發現囡囡表面當保險經紀，實則是在高級會所當公關，更隨時會撞到父母的朋友，令他們聲譽掃地。