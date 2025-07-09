錦繡芳華｜楊紫李現火中實景拍攝超敬業　預告吻戲連場再現默契

高收視陸劇《國色芳華》續作、由李現和楊紫原班人馬打造的全新古裝劇集《錦繡芳華》現已登陸Viu！挾前作聲勢，《錦繡芳華》開播後迅速引發了觀眾的關注和熱議，首播僅3小時旋即登上網絡劇實時熱度榜榜首，成為本季不能錯過的陸劇之一！

高收視陸劇《國色芳華》續作、由李現和楊紫原班人馬打造的全新古裝劇集《錦繡芳華》現已登陸Viu！

亮點一. 前作奠定基礎

《國色芳華》年初強勢開播，短短三天全網有效播放量便突破億次，期後還在省級衛視中實現收視七連冠紀錄，並在多個平台刷新自身播放紀錄；其廣告招商成績也十分亮眼，首集廣告植入高達13個，創下全平台單集廣告個數紀錄！最重要的是，該劇亦帶動了地方文化旅遊產業的發展，例如山東菏澤的牡丹種植基地和花卉市場因劇集熱播迎來了銷售高峰，銷量比往年同期增長了三分之一，可見《國色芳華》不單單是一部成功的電視劇，還通過其文化影響力為地方經濟注入了強勁動力，堪稱一部現象級劇集！

《錦繡芳華》承接《國色芳華》之勢，相信可通過其文化影響力為地方經濟注入了強勁動力。

亮點二. 劇情峰迴路轉

《錦繡芳華》開篇便延續了前作的緊湊節奏，首周劇情講述何惟芳（楊紫飾）和蔣長揚（李現飾）成親後感情很好，兩人一起合力打理店鋪，可是縣主李幼貞（張雅欽飾）卻設局誣陷何惟芳賣藥害人，導致何惟芳被捕入獄，最終蔣長揚查出真相才為她洗清冤屈。一次宮中茶宴上，蔣長揚獻上的糕點被誣陷下毒，加上縣主煽風點火，使他被關進大理寺，幸得舊識蕭雪溪（許齡月飾）協助才得以脫離牢獄之災。蔣長揚回府後，何惟芳感嘆自己無權無勢；劉暢故意在何惟芳的店大手筆消費，激起縣主嫉妒，縣主更暗中命人放火燒掉芳園，決意置何惟芳於死地！何惟芳奮力搶救員工和牡丹花，蔣長揚趕來相助，最終成功保護芳園，讓縣主的陰謀落空⋯⋯

該劇播出短短幾集便已經帶出了不少故事，角色設定亦相當飽滿：何惟芳臨危不懼、長揚霸氣護妻、劉暢陰暗爬行，難怪不少網友大讚節奏明快：「真是今日事今日畢」、「《錦繡芳華》青出於藍而勝於藍」、「節奏進度緊湊，劇情跌宕起伏，真的好看」。

該劇播出短短幾集便已經帶出了不少故事，角色設定亦相當飽滿，難怪不少網友大讚節奏明快：「真是今日事今日畢」、「《錦繡芳華》青出於藍而勝於藍」、「節奏進度緊湊，劇情跌宕起伏，真的好看」。

亮點三. 楊紫李現默契佳

《錦繡芳華》開播後，許多觀眾對於演員的表現給予了高度評價，認為楊紫和李現的表演依然專業穩定，尤其二人拍攝火中遇險的名場面更是實景拍攝，為了呈現真實效果，他們在火中演了一遍又一遍！此外，芳揚CP的感情線逐漸升溫，何惟芳醉酒後向蔣長揚直白告白，讓網民直呼甜膩：「知道我等得有多着急嗎」、「我們芳名遠揚終於修成正果了」、「這段建議反復觀看」！而在早前釋出的預告中，可見兩人將會將會上演大量吻戲，觀眾敬請期待！

在早前釋出的預告中，可見楊紫、李現將會上演大量吻戲。

亮點四. 新角色新故事

除了原班人馬回歸續集，《錦繡芳華》亦增添了不少新角色，如官宦世家的貴女蕭雪溪（許齡月飾），她不但協助何惟芳度過經商難關，又幫助蔣長揚免遭牢獄之苦，是女性群像的重要一員；劇中最大反派寧王則由塗松岩飾演，他是著名的實力派演員，曾在多部影視作品中表現出色，此次對寧王的詮釋令人期待！新角色的加入不僅豐富了《錦繡芳華》的劇情，也為觀眾帶來了更多精彩的表演和故事看點。

亮點五. 服化道再升級

《國色芳華》的妝造以精緻華麗著稱，續作《錦繡芳華》在視覺設計上更勝一籌！劇集結合敦煌研究院的專業設計，3000件華服展現了盛唐風貌，有網民甚至認為劇集審美屬一線水平：「確實都雍容華貴大氣」、「看的時候是真壯觀，隨便截圖都好看」、「一集根本不夠看，妝造太好看了」。

劇集結合敦煌研究院的專業設計，3000件華服展現了盛唐風貌，有網民甚至認為劇集審美屬一線水平。

亮點六. 劇情深度拓展

《錦繡芳華》從《國色芳華》的單一牡丹商戰升級為朝堂權謀，新增寧王謀反情節，增加了劇情厚度；何惟芳也從花商轉型為實業家，致力助力百姓立業，還暗中協助蔣長揚對抗寧王叛亂，以商濟世，以上種種支線都為劇情增加了深度，讓人欲罷不能。

《錦繡芳華》晚上六時在Viu上架，香港觀眾亦可一併收看前作《國色芳華》，一口氣睇盡量大話題神作！