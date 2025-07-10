TVB離巢男一撈唔掂慳到要著爛衫被發現？　本人坦白回應網民

現年39歲的謝東閔（Brian）參加《超級巨聲2》奪得第四入行，但多年來星途浮浮沉沉，直至近年終等到上位機會，在劇集《本尊就位》初嘗男主角滋味又出歌，還憑演反派角色突圍；不過他去年毅然選擇離巢TVB外闖發展；同年，他與女友朱智賢亦難敵七年之癢，宣布和平分手；事業、愛情皆重新出發。

謝東閔當年參加《超級巨聲2》入行。（《超級巨聲2》電視截圖）

《超級巨聲2》結束後，謝東閔原本打算做歌手，誰知一個月都不夠就被安排了去拍戲，一拍便拍了14年，在《本尊就位》中初嘗男一滋味。（IG@brian_tsetse）

謝東閔與吳業坤、陳凱彤等夾份投資七位數開設音樂學校，獲不少圈中好友支持。（IG@brian_tsetse）

謝東閔與女友朱智賢去年宣布和平分手，結束七年情。（IG@brian_tsetse）

現時積極經營社交平台。（小紅書截圖）

回復單身後，謝東閔專注投入工作，除了打理音樂學校和接洽登台演出外，已積極經營社交平台，頻頻拍片與粉絲互動。近日，他上傳一條壽司探店影片，大啖美食之餘，網民竟將焦點放在他衣服上，發現肩膊和衫腳位有幾個破洞，難道撈唔掂慳錢慳到爛衫都要穿？謝東閔對此親自回應。

謝東閔近日到內地探店。（小紅書截圖）

最後揀了日本餐廳。（小紅書截圖）

謝東閔美食當前大快朵頤。（小紅書截圖）

近日，謝東閔在社交平台分享一條到內地探店影片，他還與網民互動，叫大家估他在哪裡；其後，謝東閔走進一間日本餐廳，美食當前大快朵頤，除了近鏡「大頭」拍著他的靚仔樣外，有網民卻發現其上衣肩膊和衫腳位出現幾個破洞，驚訝留言：「謝生，你件衫爛咗！」；謝東閔回覆對方：「其實本身個款係咁嘅」。然而有眼利網民發現該件T裇是出自名牌BALENCIAGA，即便打折後價錢也逾4000多港元，意外引發一場搞笑誤會。

有網民去發現謝東閔的上衣有破洞。（小紅書截圖）

以為他著爛衫。（小紅書截圖）

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雖然謝東閔離開TVB後曝光率不及以前，但不愁無工作，擁有自己的音樂學校，又可接洽不同的登台演出，自由度和發展空間比以前大很多，加上他本身家境不俗，所以根本不缺財。此外，謝東閔還非常猛料，師承已故音樂老師戴思聰。他接受《香港01》專訪時曾透露自己是對方最後一批徒弟之一。問到二人是如何結緣？謝東閔稱自小就很喜歡唱歌，16、17歲讀完書從英國回港後曾參加港九各區不同歌唱比賽，在其中一個比賽上奪得冠軍，評判之一正是戴老師，其後幸運獲得對方賞識，當時跟老師上課時曾見過黎明，但不敢跟對方說話。

謝東閔積極經營其音樂學校。（小紅書圖片）

謝東閔積極經營其音樂學校。（小紅書圖片）

謝東閔稱師傅是嚴師，如果唱不好真的會鬧，但最令他印象深刻的卻是老師教他打麻雀台灣牌。雖然這樣說，但老師的教誨至今依然銘記於心，「老師嘅教誨就係要保持初心、記得飲水思源。」

謝東閔之前在廣州舉行演唱會。（小紅書截圖）