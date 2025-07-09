56歲最上鏡小姐咀爆名模同性好友賀壽　21歲嫁億萬豪門被鬧劏豬凳

伍詠薇是1989年亞姐的「最上鏡小姐」，曾主演《至尊計狀元才》、《重案組》及《97家有喜事》等電影，近年活躍於拍電視劇。伍詠薇年輕時美艷動人，早年任港男選舉為節目效果帶同「氧氣罩」扮暈，才營造出「痴女」形象。而私下的伍詠薇氣質身材Keep得極好，日前她現身名模好友黃佩霞（Almen）生日宴，露肩短裙大騷姣好身材，56歲風采依舊！

1989年亞洲小姐選舉三甲及伍詠薇拍廣告。（影片截圖）

伍詠薇得最上鏡小姐。（影片截圖）

伍詠薇早年曾主演《重案組》，形象性感艷麗。（《重案組》電影劇照）

伍姑娘分享多張慶生照片，伍姑娘穿上紫藍色豹紋短裙，大騷白滑美肩及美腿，氣質身材絲毫不輸黃佩霞。伍姑娘玩得好盡興，當場咀爆黃佩霞，又攬又錫，非常興奮。伍姑娘驕傲透露這是18年前小短裙，如今仍合身，她發文：「打扮靚靚animal print dress code出席 大家姐Almen嘅生日party 著返差不多18年前小豹紋裙 吃喝唱跳得非常盡興 再一次多謝邀請 再一次祝親愛的你生日快樂，健康開心美麗每一天」。

伍詠薇吸氧氣罩成經典。（節目截圖）

伍詠薇（Instagram/@christineng）

伍姑娘最出名是兩段戀情。她20歲時在雜誌派對上結識了大她31年的會計師樓高級合夥人翁江培，在對方在翁江培的鼓勵下參選亞姐。伍姑娘於1990年下嫁翁江培，當時年僅21歲。可惜翌年卻遭遇新婚喪夫，被屈繼承了一億7000萬財產，當街當巷被圍罵「劏豬凳」、「貪錢」，復工後更被男演員以「一億七」稱號揶揄。隨後伍姑娘遇上現任丈夫、廣告界名人練海棠。練海棠曾兩次被指出軌，2016年老公第二次出軌，伍姑娘更代老公向公眾道歉。伍姑娘因而練成強大心臟，對閑言閑語免疫。

伍姑娘穿18年前露肩短裙現生日宴！（IG圖片）

露美肩。（IG圖片）

咀爆黃佩霞。（IG圖片）

身材好好！（IG圖片）

身材好好！（IG圖片）

凍齡。（IG圖片）

凍齡。（IG圖片）

靚！（IG圖片）

靚！（IG圖片）

靚！（IG圖片）