陳豪擔任品牌代言人繼續吸金　揭秘家中誰是一家之主公開冧爆老婆

陳豪的愛家好男人形象一向深入人心，近日他被中銀香港邀請，成為FamilyMAX品牌代言人，在接受訪問時，以品牌最新主題 —— 「一個家，何止一位主角」，細膩分享在自己眼中每一位家庭成員的獨特角色與重要性，展現現代家庭多元、互補的溫暖氛圍。

陳豪成為中銀香港FamilyMAX品牌代言人，以實際行動與真摯分享詮釋「一個家，何止一位主角」的全新家庭觀念。

傳統觀念中，「一家之主」被認爲是某一位主導一切的家庭成員，但現代社會中，每個人都可以是家庭裏的主角。陳豪坦言，在他心目中，家裡並非只有「一家之主」，而是每個成員都各司其職、發揮所長。他直言：「如果我自己是主角的話，我的角色就是要出去工作賺錢，成為家中的經濟支柱。」而太太陳茵媺（Aimee），在他眼中才是真正的「一家之主」，全權負責家中大小事務，讓家庭運作井井有條，照顧無微不至。

陳豪陳茵媺影靚相慶祝結婚周年。(ig圖片)

陳豪陳茵媺影靚相慶祝結婚周年。(ig圖片)

三個小朋友同樣各有千秋。大兒子專注科技，是家中的「小科技專家」，溫柔體貼，善於交朋友，心思細膩且充滿愛心，是個需要被愛的小男孩；二兒子性格溫和、極具耐性，願意為目標付出努力，說話溫柔，情感豐沛，總能令家人感到舒適自在，尤其懂得安撫媽媽的情緒，是家中最懂得「冧」人；至於女兒，則是家裡的「正義超人」，陽光開朗，樂觀堅強，經常提醒大家要守規矩、做好本分，充滿正義感又令人疼愛，把大家緊緊連繫在一起。

「太太才是真正的一家之主！」陳豪坦言，妻子陳茵媺全權負責家庭大小事務，是家中不可或缺的靈魂人物

除了分工合作，陳豪特別重視家庭理財教育。他認為，理財觀念應該根據每個孩子的性格，自小培養，讓他們明白金錢的價值與規劃的重要性。他分享道：「我會讓小朋友參與簡單的理財決策，例如讓他們學習如何分配、儲蓄和消費。家長可以從日常生活著手，例如：家務是每個家庭成員的責任，不應以金錢作獎勵。學會收拾、清潔、洗碗，這些生活技能同樣重要。父母要以身作則，教導子女正確的金錢觀和生活態度，為他們日後獨立打好基礎。」

「每個孩子都是獨立的靈魂」，陳豪鼓勵子女發掘自我，接受自己，讓家庭成員彼此成就，共同成長

在鼓勵孩子方面，他會採用「計分制度」，以積分換取小禮物作為獎勵，既建立責任感，又讓他們體會努力與成果的關係。「理財教育應由生活細節開始，讓孩子明白，每個選擇都代表一份責任。」

談及子女成長，陳豪堅持「每個人都是獨立的靈魂」。他不會以父母的意見規劃孩子的人生，而是鼓勵他們發掘、認識並接受自己。他說：「性格是天生的，但價值觀可以灌輸。我希望他們學會為自己負責，也懂得照顧家人，這樣一家人才能互相成就。」

從愛家好男人到理財教育專家，陳豪分享如何透過日常生活，教導孩子正確的金錢觀與生活態度

陳豪的一番話，讓人深刻感受到現代家庭的溫度與智慧。他以身作則，讓家庭成員各自發光發熱，同時不忘以理財教育為基石，為孩子鋪設穩健人生道路。正如他所言：「一個家，何止一位主角？每個人都有自己的角色和光芒。」這份細膩與遠見，正是現今家庭最需要的力量。