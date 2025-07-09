花姐教藝人「我最喜愛獎咪即係冇實力」　網民批得罪歷屆得獎者

由電視台監製轉職藝人經理人的花姐，一手捧紅MIRROR，但不少鏡粉對於花姐的一些言論及處事方式有爭議。近日花姐以講者身份出席講座，有網民就節錄其中一段言論，認為她講法不當。

由電視台監製轉職藝人經理人的花姐，一手捧紅MIRROR。（IG@ahfa0908）

花姐在即將播映的《全民造星VI》也強勢回歸。（資料圖片）

片段中，花姐說：「我成日都同我啲artist講，你唔好同我講你係偶像派啦，我唔想呀。我甚至同佢講我唔要再攞『我最喜愛乜乜』喇，好戇居，攞我最喜愛乜乜咪即係你冇實力，淨係靠人哋投票囉，我唔想係咁呀大佬！」

花姐在講座中表示：「我甚至同佢講我唔要再攞我最喜愛乜乜喇，好戇居，攞我最喜愛乜乜咪即係你冇實力，淨係靠人哋投票囉。」被指得罪歌手。（Threads@ keungto_truthseeker）

其實去年姜濤重奪「我最喜愛男歌手」獎時，明顯對獲獎有壓力，他說：「估唔到，又要俾人鬧喇。」而演唱完《好得太過份》後，姜濤再講：「我想講一樣嘢，希望而家打緊字嘅人，如果想鬧我嘅，口下留情，多謝多謝！」

去年姜濤重奪「我最喜愛男歌手」獎時，明顯有壓力，他說：「估唔到，又要俾人鬧喇。」

不過發帖的網民認為花姐一竹篙打一船人，將「我最喜愛」定性為「冇實力」，並問：「歷年得主眾多，張學友、陳奕迅、王菲、Beyond⋯都得到過我最喜愛獎項。曾得過我最喜愛嘅歌曲，就有囍帖街。難道所有得獎者，都係冇實力？Fans都係由街客而來，街客變成Fans去支持歌手，並且投票俾（畀）佢，呢個歌手一定有過人之處。要明白，有觀眾緣都係一種實力。」

網民認為花姐一竹篙打一船人，將「我最喜愛」定性為「冇實力」，說法會得罪歷屆參賽者。

從該網民的言論和賬號名推斷他/她應是姜糖，引述姜濤都曾不止一次講到要提升自己，令自己對得住這個獎，進步亦受街客肯定，「姜濤係非常尊重我最喜愛呢個獎項，唔似得花姐咁，質疑呢個獎項。」此外，由於《CHILL CLUB年度推介》頒獎禮的獎項也是由樂迷投票選出，網民就質疑，「似乎Chill Club都唔適合再舉辦。無謂冠以”冇實力”之名俾眾位歌手。」

網民認為，如果投票等於冇實力，那由樂迷投票的《CHILL CLUB》頒獎禮亦不宜再舉行。（ViuTV）

花姐言論引起網民熱議，有人舉天后鄭秀文做例子，去年她獲得「我最喜愛女歌手獎」，難道她又沒有實力？有粉絲留言：「其實Mirror 都拎過好多年『我最喜愛組合』，咁即係Mirror 都係無實力？我未見過一個經理人係會同啲hatets 相同口吻，去踩自己啲Artist 係無實力」、「呢個經理人，究竟要傷害自己artist到幾時？」、「花姐帶頭踩仔喎😂呢位經理人真係世一🤣」、「嘩，花姐得罪晒歷屆得獎者喎，你夠膽話王菲，鄭秀文，張學友，陳奕迅冇實力？？？仲隨時得罪埋商台添，花姐係勁嘅」等等；不過也有人認為，片段只得一小段節錄，未有前文後理，花姐未必是這個意思。

有人舉鄭秀文做例子，去年她獲得「我最喜愛女歌手獎」，難道她又沒有實力？

有粉絲留言：「其實Mirror 都拎過好多年『我最喜愛組合』，咁即係Mirror 都係無實力？我未見過一個經理人係會同啲hatets 相同口吻，去踩自己啲Artist 係無實力」（資料圖片）

花姐言論引起粉絲不滿，有部份姜糖認為她是「帶頭踩仔」，認為獲「我最喜愛男歌手」的姜濤冇實力。（Threads）