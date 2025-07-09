演唱會搶票難度排行榜掀熱議　周杰倫屬「地獄級」楊丞琳最易買

不少明星歌手開演唱會總會出現一票難求的現象，而近日在內地有網民就根據自身的搶票經驗，將各大歌手依難度分成五個等級，其中現年34歲的檀健次意外地成為黑馬，排在最難搶到票的「地獄檔」級別，該份「演唱會搶票難度排行榜」引來不少討論。

王心凌﹑楊丞琳被歸納為「入門檔」級別。（王心凌微博圖片﹑楊丞琳微博圖片）

網民依各位歌手的演唱會搶票難度分成五個等級，包括「入門檔、進階檔、困難檔、超難檔、地獄檔」，而楊丞琳、梁靜茹、李聖傑、王心凌等人，一律排在「入門檔」級別，他們被指演唱門票充足，無需做準備，只要有手就行了。

而五月天、張惠妹、林宥嘉等人，則被指搶票程度有點兒小難，但還是有機會的，他們被歸納為「進階檔」。而張學友、陳奕迅、蔡依琳等，被歸納為「困難檔」級別，指出在購買門票提交訂單時，總會遇到「前方擁擠」的情況，手速同網速都會是雙重考驗。

張惠妹被歸納為「進階檔」。（張惠妹微博圖片）

陳奕迅、蔡依琳被歸納為「困難檔」。（陳奕迅微博圖片、蔡依琳微博圖片）

至於劉德華、張杰、鳳凰傳奇等，則被歸納為「超難檔」，他們的演唱會內場門票，十秒就已被秒殺，而看台門票則會在轉圈5分鐘後顯示缺貨登記。而被歸納為最難搶到票的「地獄檔」名單就有周杰倫、刀郎、男團TFBOYS及檀健次，他們被指搶到門票的機率微乎其微，連黃牛都沒有辦法。

周杰倫被歸納為最難搶到票的「地獄檔」。（IG圖片）

TFBOYS同樣是「地獄檔」級別。（TFBOYS微博圖片）

而檀健次能擠進「地獄檔」級別，確實引來不少爭議，認為他在歌壇沒有甚麼代表作，難以想像他會勝過劉德華、張學友等人。但有網民指出他絕對是實至名歸，因為他開了五場演唱會，門票一開售即刻秒罄，上海站用了4.96秒，北京站用了2.75秒，成都站用了2.41秒，南京站用了1.75秒，深圳最厲害只用了1.08秒，不少沒有搶到票的粉絲都希望他盡快開二巡演唱會，其人氣高得驚人。

檀健次意外地成為黑馬。（檀健次微博圖片）

檀健次擁有高人氣。（檀健次微博圖片）