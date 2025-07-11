羅浩楷提前解約TVB無任歡迎　望為患病藝人籌款：好多嘢我做唔到

羅浩楷（楷哥）2015年完成劇集《東坡家事》後，因健康問題無奈退出幕前演出，於2017年正式離開無綫（TVB）。楷哥昨日（9日）接受《香港01》訪問時，透露是自己要求提前解約，他解釋：「我記得我一出事時，第一個朋友黃允財問我，『楷哥經濟有冇問題先』，諗諗冇問題，但我知自己開始停喺度唔做得嘢，嗰時未大炒人（TVB裁員）時，我係早兩年已知，死嘞，請咗好耐假，唔得，應該返公司取消合約。點知返去話佢知，我想取消張合約唔知得唔得呢？佢哋幾鬼開心，『得㗎得㗎』，計埋啲乜金乜金都幾好喎。」

羅浩楷因為健康問題，2017年主動與TVB提前解約。（TVB截圖）

羅浩楷接受《香港01》訪問，原來他十多年前已發現患上柏金遜症。（YouTube@老友鬼鬼）

羅浩楷平日最鍾意玩音樂。（YouTube@老友鬼鬼）

會彈結他。（YouTube@老友鬼鬼）

楷哥因患柏金遜症現已不良於行，要靠輪椅代步，雖然深居簡出，但亦有留意藝人朋友近況。他一直有個心願想發起籌款活動，幫助一班因病不能夠工作的藝人，他說：「有一樣嘢我好想做，我哋做藝員幫好多人籌款，但點解我哋藝人有事時冇人同我哋籌款呢？我知道有啲同事生活情況唔係幾好，點樣先可以幫到佢哋呢？我諗佢哋都係做唔到嘢，例如秦煌唔知佢點，但我好想幫到佢，張偉文點忙到佢，家輝哥（劉家輝），呢啲同事係需要幫助，但點解冇人出嚟去幫助佢哋呢？好多嘢我想做，但我做唔到。」楷哥希望多說一聲能喚起大家關注。

秦煌。（資料圖片）

張偉文。（Facebook圖片）

劉家良。（抖音截圖）

羅浩楷曾因為頸椎長期受壓致彎曲，需要戴頸箍。（網上圖片）

羅浩楷年前都有出席圈中朋友聚會，惟近年身體變差已甚少出街。（網上圖片）

羅浩楷扮林子祥維妙維肖。（TVB截圖）

羅浩楷是扮嘢能手，現要坐輪椅代步仍喜歡「飛車」自得其樂。（電視截圖）

羅浩楷有逾百部作品。（TVB截圖）