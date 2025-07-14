曾傲棐專訪｜唱腔被指似張敬軒　曾刻意擺脫：會諗佢點唱特登相反

紅館——是很多歌手夢寐以求想登上的舞台，而曾傲棐（Arvin）未正式出道前就已經成就解鎖，獲伯樂張敬軒邀請，在對方的紅館演唱會做嘉賓。機會來到，理應打蛇隨棍上，出道、出歌、拍戲等等，Arvin卻選擇放慢腳步，主動向公司提出延遲出道。原來從Busker走進娛樂圈，遠比想像中更迷失，他不知道自己到底是否已準備好做一個藝人，決定用一年時間去闖蕩。這段沉澱期，Arvin做過幕後、助手、酒店侍應等等，而他的沉著和努力，最終令他在《叱咤》頒獎台上一鳴驚人，粉絲一夜暴增！



Arvin強調，「曾傲棐」是自己真名，不是藝名。（梁碧玲攝）

與恭碩良合作新歌 甫見面即被問：喂你著幾號鞋

做這個訪問之時，正值Arvin上一首歌《時間的碎片》宣傳期，與新歌《心の進化藥》兩首剛好都是由恭碩良（Jun）監製，後者更是Jun與Arvin一起作曲，Arvin指自小愛聽黃貫中、陳奕迅，他們有不少作品都跟Jun合作，而自己亦有聽開Jun的作品，如：《你着幾號鞋》、《愛空間》等，「我覺得個質地好有趣，因為阿Jun嘅作品就係，你唔使睇個Credit你就知道係佢，我覺得有呢種能力嘅人好犀利！同埋佢嘅音樂好中我嘅頻率，覺得如果有機會，好想睇吓同佢會擦出乜嘢火花。」於是，當公司問他如果可以度身訂造一首歌，他希望找哪些製作人，Arvin馬上就想到Jun，對方亦二話不說答應。

除恭碩良外，作《時間的碎片》的徐繼宗更是Arvin的中學Band隊導師，入行後相認，他透露：「隻歌其實出道之前收返嚟，當時各種原因公司冇要到，但係我一路都好鍾意，就問阿宗可唔可以hold畀我呢，如果唔係好多人爭住要嘅話。我都唔知有冇機會用到，但係佢好好咁留咗畀我，經過咗一年，就係今年出咗喇。」（梁碧玲攝）

初次見面，Arvin難免有點戰戰兢兢，不過當日主要由A&R大哥Raymond與Jun去傾談，作為後輩的他就只在旁邊點頭、聆聽，但最好笑是他首次上去Jun的錄音室，他大笑說：「佢同我講嘅第一句說話，就係，『喂，你着幾號鞋呀？』哈哈哈！我以為佢搞gag㗎，但係因為我入studio要除鞋㗎嘛，佢有唔同size嘅拖鞋，佢就諗住問我咩size嘅拖鞋啱我，就話『喂，你着幾號鞋呀？』但係我冇答佢，我笑啫，咁佢好快意識到，啊，係喎，佢真係歌名嚟喎。」能與自己仰望的前輩合作，Arvin自覺幸運，而且亦沒太大壓力，難怪之後再在Jun循循善誘下，Arvin再優化了自己作曲的作品，於是又有《心の進化藥》誕生。

Arvin近日推出新歌《心の進化藥》，同樣由恭碩良製作。（MV截圖）

從小習慣獨處獨旅 中五、六已有成熟想法

當初之所以製作《時間的碎片》，Arvin說是源自中五、六時期的想法，他發現人一做錯事或後悔，總會想「如果可以重新嚟過，我一定會做第二個選擇，一定唔會好似依家咁差」，但他並不同意，「其實就算畀你返返去，因為你個人嘅狀態都會時光倒流㗎嘛，其實每個人都會喺當下做當刻對自己最好嘅決定，畀你揀多次你都會揀一樣嘅option，其實只會不停咁樣重複犯錯。既然你喺未來都會做錯嘅嘢，你有咩理由寫包單話覺得自己返返去會做得啱呢？」他認為與其不設實際地想著要回到過去，倒不如去補救，做一個對未來更好的選擇。

Arvin說自己沒想過要回到過去，「人就係會喺想唔開心嘅時候，攞晒啲唔開心嘅嘢出嚟諗，跟住想回憶嘅時候就攞晒啲好嘅元素出嚟諗，其實佢未必係事實嘅全部，所以我覺得留喺呢度係最好。」（梁碧玲攝）

筆者沒想到這些成熟想法會來自於一個中學生，於是更好奇小時候的Arvin是個怎樣的人，他自言從小到大都喜歡獨處，也常常一個人去旅行，他表示：「我都幾enjoy一個人去旅行，唔使就人呀嘛。我亦都推介大家一個人去一次旅行，無論係長或短，因為我發現好多時候其實我哋係好唔了解自己，或者好少觀察自己，好多時其實自己默默咁樣跟咗人哋嘅步伐，跟咗人哋嘅喜好去做一啲嘢，自己唔覺嘅，所以我覺得旅行對我嚟講，一嚟係一個情緒嘅出口，自己想做咩就做咩，好忠於當下嘅，我就算plan咗都好，我想轉咪轉囉，唔緊要㗎嘛，可以有計劃，但係亦都可以有變化。」即使入行後常常要團隊工作，Arvin也要定時定候閉關，可能是打機、放空、旅行，總之不讓其他人找到，誰也不理地專注自己。

Arvin常常自己一個人去旅行，三年去了七次日本，早前更旅居了一個月。（Instagram：arvin.t_）

這樣的個性，很明顯是「I人」，Arvin坦承自己是INTP，要儲能量去社交，而非靠社交來儲能量。不過，他又不是想像中那麼「摺」，讀書時愛搞年宵、學生會、打波、夾Band……興趣多多。（梁碧玲攝）

街頭演唱被張敬軒團隊發掘 對方教導要對身邊每個人好

很多觀眾認識Arvin，是2022年的《The Next 20 Hins Live 張敬軒演唱會》，他受邀成為其中一場的嘉賓，那時仍只是個寂寂無名的Busker，歌都未有一首，卻有機會登上紅館大舞台，實在非常夢幻。Arvin透露，自己有次在街頭Busking，唱著《明年今日》，就被軒公的團隊發掘了，「當時皇上有籌備緊自己嘅label啦，跟住物色緊一啲唱歌嘅朋友，覺得我都幾適合，但係後來經過一番嘅傾偈之後，咁就介紹咗入去英皇簽約。」問到對於他唱歌的片段，軒公有什麼評價，他笑說：「哦！佢講咗一句，我覺得幾得意，嗰陣時我19歲，佢話『聽你唱歌覺得你係一個有故事嘅人！』哈哈哈哈哈！我好深刻係呢一句。」

Arvin還未正式出道，已能踏上張敬軒的紅館演唱會舞台，對住過萬人合唱《溫馨提示》，更在當晚被對方以「我第一位徒弟」去稱呼。（Instagram：arvin.t_）

軒公素來都關顧樂壇後輩，亦提攜了不少新一代歌手，耐心地分享自己的經驗以及「講經」，他又有沒有教Arvin如何成為一個好歌手，或在這一行生存呢？他表示：「好簡單就概括咗！當然佢同我分享過好多佢嘅經驗，但係如果我用佢講過嘅說話，佢嘅概括就係『盡量對身邊嘅每一個人好。』」記得Arvin不論獲獎或其他場合、訪問中，都有多謝過伯樂張敬軒，但筆者Google二人的名字時，竟見到其中一個相關搜尋是「不和」，對此Arvin也感到莫名其妙，他猜想可能因為之前有段時間常常做對方的演唱會幕後工作，一起出現；到後來他出道了，比較多獨自以歌手身份出現，大眾就有了這個誤解。

問Arvin可有想過如果當初未被發掘做歌手，今時今日會如何，他表示：「我諗我應該仲搖擺不定，因為我本身set咗條線畀自己，25歲前做唔到就乖乖地去打工，但係我覺得如果仲係24歲嘅曾傲棐，應該會『算啦，唔唱喇，冇人聽呀』跟住返下工，返返吓，唔得喎，我想唱歌，就返出嚟，不斷喺呢兩個角色遊走。」（梁碧玲攝）

曾刻意摵甩與軒公唱腔相似位 已盡本份尋找自己

筆者看到《時間的碎片》的YouTube留言下，有些網民指他連唱腔、聲線都有跟軒公很相似，對此Arvin坦言：「我覺得我喺我本分裡面就已經搵咗自己㗎喇，因為我都同監製、朋友傾過，雖然似佢係一件光榮嘅事，因為佢係一個好好唱功嘅人，但係始終歌手都想搵到自己特色。」Arvin跟軒公共事過，很清楚對方唱法，他甚至因而試過唱歌時全用與軒公相反的方法去唱，希望可以「摵甩」相似位，後來卻發現這樣連自己的唱法都失去，他續說：「我發現原來我乜都唔做都會俾人話似，所以我覺得，呢一刻，盡咗力囉，主觀嘢控制唔到。（有冇請教佢應該點做？）冇喎，因為始終我覺得，無論對方係邊一個、關係點都好，呢樣嘢最後都係要靠我自己去解決，人生好多嘢都係要靠自己解決嘅，所以我又幾enjoy喺一件事入面迷失嘅感覺，同埋我始終都係出咗四隻歌啫，尤其今年會多啲歌嘅時候，有多啲唔同面向畀大家見到，大家會更加認得我把聲嘅！」

雖然曾刻意擺脫被指似張敬軒的唱腔，更因此感迷失；但筆者近日聽了《心の進化藥》，筆者認為已經唱出了自己的風格，不再似張敬軒。（Instagram：arvin.t_）

缺乏自信未準備好成為公眾人物 提出延遲出道

Arvin是2024年的樂壇新人，但其實他2022年已簽了給英皇，既然大公司都對自己予以肯定，偏偏Arvin卻主動提出想遲一點才出道，他解釋因為當時很迷失，亦覺得自己未準備好，「尤其上完紅館個台，會有唔同聲音，我又覺得一路以嚟冇一個諗法係因為咩呢？因為一路都係唱人哋嘅歌，但係去到可能有機會做自己嘅歌，先唔好話唱成點先，但係一有人問我，『你自己嘅作品，你想講啲咩呢？』跟住我就諗，係喎，我想講啲咩呢，我就喺度諗我究竟想模仿人哋講嘅嘢，定還是嗰個係我呢？咁就好lost喇。」有時他都搞不清楚，到底有些特質是來自他自己，抑或無意中模仿了別人，需要點時間去擺脫這份迷失感。

從Busker轉職歌手，雖然Arvin有大公司賞識，但他初入英皇後卻陷入自我懷疑，最終決定提出延遲出道，並表示：「做一個公眾人物，就要247去接受檢視，咁我覺得好似未take到呢件事。」（梁碧玲攝）

另一個原因是Arvin覺得自己唱歌還不夠好，他本來就不屬於很自信的人，以前做Busker，雖然被路人當透明已是家常便飯，但都早已習慣，不過要正式成為一個歌手，他怕自己力有不逮，「本身busking，我都係要應付嗰一刻喺條街度行過嘅人啫，但係如果做一個公眾人物，就要247去接受檢視，咁我覺得好似未take到呢件事，所以就舉手話我可唔可以試吓唔同嘅position，自己闖吓，跟住先再睇吓幾時ready呢？但係去到最後，點解會喺上年出道呢？就係去到一個位，我慢慢發現，一個人點為之ready呢？就係發現冇可能會ready，哈哈！人係會進步㗎嘛，其實點解我一路都唔會ready，就係你一路行前一步，但係你又會望遠一步，喺你自己眼中永遠都未ready，我覺得反而要學識嘅唔係點樣ready，係點樣同呢一種不安感共存，佢應該係我一個向前行嘅動力，而唔係停喺原地嘅一個枷鎖。」

Arvin曾想過準備好才出道，最終他發現根本永遠不會準備好，因為當你進步了，又會為自己定一個更遠大的目標。（梁碧玲攝）

時間不等人，問Arvin可有想過到他準備好時，公司資源已留給別人了，他說：「有諗過一刻，但係我冇理由為咗個資源而將一啲自己做唔好嘅嘢抌咗出嚟先，始終我覺得做一個歌手，做其他行業又好，我始終都係想將自己最好一面俾大家睇啫。」他雖知道永遠都不會有最後，但最少他希望做到告別迷失、能面對自己的不安定感、表演談吐較為悠然自得時才正式出道，不再像以前畏首畏尾，而且他深信天道酬勤，「好多嘢驚唔到咁多，同埋我覺得有啲嘢係你嘅始終係你嘅，就睇造化喇！有就一定有，但係我覺得所有嘢都係……其實上天雖然唔係完全公平，但係我覺得肯努力、肯主動去搵機會嘅人，點都會有一次機會，捉唔捉得實就睇自己啦！」

Arvin相信天道酬勤，自己如果有努力，上天一定會見到，會給他一次機會，所以寧願將自己提升到滿意的狀態才見大眾：「冇理由為咗個資源而將一啲自己做唔好嘅嘢抌咗出嚟先。」（梁碧玲攝）

為裝備自己曾做幕後、侍應 沉澱後終成《叱咤》新人王

這段摸索期，Arvin做了不同的工作，除了接平面廣告、唱歌、做幕後，亦有做助手跟其他藝人出Job，但更為意想不到的，是他竟然做酒店侍應，「因為公司有畀我自己去沉澱，所以我覺得冇乜所謂嘅，公司又冇特別覺得唔OK，因為嗰時始終係一段我好自己闖蕩嘅時間，都要為生活㗎嘛，我唔食，隻貓都要食，所以都有返工嘅。」然而，這段沉澱期絕對值得，Arvin裝備好自己，在去年的《叱咤》交出了令人驚艷的表演，雖然當時未必太多人認識，但在討論區、網上留言，都看到網民大讚「個男仔唱得咁好！」指他是「音響測試員」，甚至是全晚唱得最好等等。Arvin直認《叱咤》確實是事業的一個小小轉捩點，IG Followers瞬間暴升過萬。

Arvin在沉澱的那段時期，做過幕後、助手和侍應。（Instagram：arvin.t_）

《叱咤》上打頭陣表演卻毫不怯場，令觀眾激讚唱功穩定之餘，Arvin的IG followers也一夜暴增！（商業電台）

說回當晚的感受，Arvin卻表示：「我自己表演完落台其實冇嗰個感覺，覺得『嘩！掂呀！』完全冇，係覺得『死呀，因為破咗三次音』，總之自己心虛，其實每次表演完都心虛。」他說當刻其實頗緊張，因為以往新人獎會在《叱咤》中段頒發，但在今年卻突然變成第一個獎，頒獎禮更不設綵排，他難免緊張，「盡量喺自己做嘅位置都盡量做多啲準備，講感言嘅時候盡量聽真啲，大概啲聲係咁嘅，陣間大概摸到把尺。」雖然成為了獲網民正評的實力新人王，不過新人年過去，之後要角逐的便是歌曲獎、歌手獎，而新人光環也會褪色，Arvin認為的確會有壓力，但與獎項無關，「第一年大家畀嘅關注，無論係各個媒體，或者觀眾，之後好自然會慢慢Drop嘅，所以我就提自己，要更加努力啦，無論係作品嘅質素，自己表演嘅質素，定還是歌嘅數量，都要勤力啲，加把勁！」

Arvin明白過了新人年關注一定會少了，自己只得在各方面也加把勁！（梁碧玲攝）

被楊老闆催出碟不覺有優待：大家放大咗嗰幾秒啫

今年農曆年，英皇大家姐霍汶希（Mani）率領多位藝人去向老闆楊受成博士拜年𢭃利是，楊生對Arvin說：「點呀你？出碟未呀？」似乎對他寄予厚望，也在網上引起一些討論，Arvin笑指：「嘩，你都睇好多Threads喎，哈哈哈！我覺得當然佢錫我係一定真嘅，但係我覺得呢啲片大家有時放大咗啫，其實老闆個個都錫嘅，只不過好多時因為我係經歷嗰個人，嗰段時間可能係10分鐘、20分鐘，但係片就係抽嗰10秒出嚟，所以好多時其實無論剪接又好，錄唔錄得切又好，大家放大咗條片嘅嗰啲字句或者含意啫，當然公司好錫我，但係我又唔覺得有特別囉。」至於「出碟未呀？」這個問題，Arvin認為是一個目標，他渴望做一隻概念大碟，將樂迷帶入碟裡的世界，由頭到尾感受他想講的故事，「我諗住呢個方向去做緊一啲歌出嚟，至於最後會唔會真係成事，係一隻我自己心目中有概念嘅碟呢，咁就睇自己造化喇！」

今年農曆年，英皇大家姐霍汶希（Mani）率領多位藝人去向老闆楊受成博士拜年𢭃利是，楊生對Arvin說：「點呀你？出碟未呀？」似乎對他寄予厚望。（Instagram：manifokfok）

Arvin的其中一個目標，是出到一張概念大碟！（梁碧玲攝）

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