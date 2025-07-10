模範夫妻放閃曬愛老婆十多年後變化成焦點　發表愛的宣言極sweet

現年51歲的楊千嬅與細她5年的老公丁子高於2007拍拖，在2009年修成正果，二人先秘密在美國註冊結婚，之後再回港舉辦豪華婚禮。千嬅與丁子高最初相戀時並不被看好，除了姊弟戀，女方當時己是樂壇界的天后，在影視也非常出色，是娛樂圈大紅人，相反男方在娛樂圈發展一般並轉戰公關行業，知名度遠不及楊千嬅，被指女尊男卑，不過兩人的戀情最終開花結果。2019年初網上突然傳出兩人離婚，丁子高立即澄清，並上載他與千嬅的合照，用行動證明，千嬅亦轉載了老公的留言，足見夫妻情深。

楊千嬅與丁子高十分恩愛。(fb圖片)

楊千嬅與丁子高十分恩愛。(fb圖片)

楊千嬅與丁子高十分恩愛。(ig圖片)

他們由拍拖到結婚，至今相戀18年，一直十分恩愛。今日丁子高於社交網貼出兩張他與老婆楊千嬅在街頭手拖手的合照，公開放閃曬恩愛。他留言寫道：「這一刻 屬於你和我的空間 重回巴黎 感受對方的心跳 捉緊彼此 擁抱每一個當下 #LiveMYLife #15年 #30年 #LoveYou」向老婆發表愛的宣言，剖白心意。丁子高貼出的兩張合照，其中一張是他與楊千嬅的新相，另一張則是好多年前影的。丁子高的朋友留言表示：「回憶殺啦😍 我仲記得呢個trip Unforgettable memories」，丁子高就回應對方說：「真係仲係歷歷在目，記憶猶新，每影一張相都凍到呢！」另外有網民指出相中的楊千嬅「由唔望你到望住你」，丁子高回覆一個笑到喊的emoji。

丁子高貼出與老婆合照放閃。(小紅書)