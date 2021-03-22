師父有請｜何雁詩賴慰玲大爆Staycation見盡蔡思貝「私處」

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-22 19:00

由邵氏兄弟製作的清談節目《Master's Talk師父有請》近日播放的第七集，邀請到蔡思貝、賴慰玲（Winki）及何雁詩擔任嘉賓，一眾好姊妹聚在一起當然是以「好閨密」為主題，她們成為閨密是自自然然走在一起，名字想了很久，最終在眾多建議中選了「SIXTERS」這個名字，除了三女外，還有陳瀅、吳嘉熙及陳嘉寶。

《Master's Talk師父有請》近日播放的第七集邀請到蔡思貝、賴慰玲（Winki）及何雁詩（Stephanie）擔任嘉賓。

在節目中Winki和何雁詩大爆料，指六女心靈和肉體上都非常赤裸，毫不保留，Winki說：「有次去酒店Staycation聚會，蔡思貝啱啱喺馬來西亞返港，落機即到，佢直接將個行李畀個粉絲拎走，大家換晒浴袍...」何雁詩指當時蔡思貝刻意坐好，原來已經看到她的「私處」，思貝現場也尷尬了起來。

估唔到現場咁多秘密爆。

思貝一向有「緋聞女王」之稱，緋聞對象極多，思貝笑言其中兩個人是男閨密，一個是張振朗，另一個是余德丞，坦言私底下從沒有跟對方單獨約會，友情都是建基於工作上，思貝首先說張振朗，她認為與對方是戰友關係，「我唔會愛上拍劇對手，因為我知咁樣會傷害到個關係，戲入面會愛，但會抽身。」

再提到余德丞，蔡思貝說：「我外型係佢鍾意嘅類型，但靈魂佢唔鍾意，我同佢係麻甩嗰種，唔係情侶嗰種。」而思貝身邊有眾多好姊妹，其中之一Winki會否為蔡思貝介紹筍盤，Winki直接拒絕：「唔做媒人三代好，好就話啫，唔好嘅話好似害咗佢咁。」

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