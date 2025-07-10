前TVB小花曬火辣比堅尼照　擺pose險失足一刻勁搞笑

現年31歲的余思霆（Stitch）在2017年參選華姐奪得冠軍後，加入TVB發展，因在旅遊節目中大騷好身材而深受網民喜愛！去年年底余思霆低調宣布離巢，並回到家鄉台灣發展。一向熱愛水上活動的余思霆經常都會分享出海、直立板甚至是去溪流玩水的畫面。



余思霆（Stitch）身材長期都保持得咁fit。（IG@yutingting94）

余思霆（Stitch）身材長期都保持得咁fit。（IG@yutingting94）

想平衡都唔係咁易。（IG@yutingting94）

想平衡都唔係咁易。（IG@yutingting94）

余思霆在社交平台Instagram上分享靚相，穿着比堅尼泳衣的她盡騷quali，有曲線的身材加上長腿的確令人眼前一亮。帖文中，她也分享了兩張「蝦碌」照，正當她要站起身之際，險失平衡跌倒在板上，實在是又滑稽又可愛。

余思霆熱愛水上活動。 （IG：@yutingting94）

余思霆拍片介紹沐浴露，畫面香豔又震撼。（IG@yutingting94）

余思霆拍片介紹沐浴露，畫面香豔又震撼。（IG@yutingting94）

余思霆身材極好不時大曬天賦本錢。（IG@yutingting94）

滑水。（IG＠yutingting94）

搶鏡！（IG＠yutingting94）

講起夏天出海就不得不提余思霆。（IG＠yutingting94）

講起夏天出海就不得不提余思霆。（IG＠yutingting94）

講起夏天出海就不得不提余思霆。（IG＠yutingting94）

講起夏天出海就不得不提余思霆。（IG＠yutingting94）