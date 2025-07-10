謝霆鋒容祖兒張敬軒後台大揭秘　霍汶希驚爆霆鋒着白背心出場真相

日前 (7月5日) 陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、軟硬以及MIRROR齊集在香港亞洲博覽館開騷，當晚身穿白色背心的謝霆鋒激罕打頭陣出場，手執結他先以《不是定理》為大家熱身，全場即興奮尖叫，霆鋒表示自己是第一次在亞博演出，所以有點緊張。容祖兒則身穿白色Tube top配紅色長外套登場，獻唱了兩首經典金曲。之後張敬軒出場，與容祖兒合唱當年的廣告歌。台上表演十分精彩，他們所屬的公司英皇娛樂經理人霍汶希昨日就公開了後台的情況。

謝霆鋒打頭陣出場。（陳順禎攝）

容祖兒身穿白色Tube top配紅色長外套登場。（陳順禎攝）

二人合唱當年的廣告歌《Make a beat》。（陳順禎攝）

霍汶希於社交網上分享了一段短片，寫道：「霆鋒祖兒軒仔的後台大揭秘！大家最喜歡的突襲後台系列來了 #跟着mani沉浸式探班 #拍攝花絮 #演唱會」。片段一開始就影住霍汶希到後台見到謝霆鋒，便說道：「佢今日着白色背心上台。」她身旁的老闆楊受成便問道：「就咁啊？」霍汶希便表示：「係架，係咁架喇。」此時楊受成即大感驚訝：「唔係啊？」霍汶希說：「係咁架喇，我哋每次服裝都無錢架。」謝霆鋒聽到也忍不住笑了。楊受成見到容祖兒就大讚她好靚好索。謝霆鋒、容祖兒、張敬軒又齊齊與老闆合照。霍汶希看到員工餐是她喜歡的食物時，雙眼發光，又卑微地問可否要兩盒，相當搞笑。

霍汶希公開後台情況。(抖音)

霍汶希公開後台情況。(抖音)

霍汶希公開後台情況。(抖音)

霍汶希公開後台情況。(抖音)