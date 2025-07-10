港姐2025｜一文睇清12位佳麗造型大改造 莊靜璟升級變大媽

無綫 （TVB） 年度選美盛事《2025年香港小姐競選》完成第二輪面試後，今日（10/7）12位成功入圍的參賽佳麗齊齊現身金鐘的髮型屋進行髮型大改造。經過3小時改造後，佳麗們陸續步出髮型屋，展示全新髮型，煥然一新的形象令人眼前一亮。其中佳麗莊靜璟Vivian接受《香港01》訪問時表示：「我好滿意呀，理髮師好專業又有耐性，主要都係剪咗啲頭髮，就冇做其他嘢。」

莊靜璟Vivian。（陳順禎攝）

佳麗何詠多Alison表示：「個髮型好啱我個面形，以前細個嘅時候長時間都係短頭髮，而家我係留長咗啲頭髮，雖然髮型師幫我剪短咗啲頭髮，但我都好鐘意咁嘅長度。（你係混血兒？）係，我爸爸係英國人，媽咪係香港人，變咗媽咪同我溝通都係講廣東話。」

何詠多Alison。（陳順禎攝）

佳麗施宇琪順利入圍心感高興：「就係因為今年係我最後一年參選，加上我以前係一個肥妹，體重成70Kg，後來成功減咗15Kg，變咗今年唔嚟選我係再冇機會。（會否覺得比其他佳麗年紀大？）我唔覺得年紀大係一個缺陷，可能未必係一個優勢，可能因為這份成熟，能夠冷靜去處理一啲事情，而且今年都有好多26歲嘅佳麗。」

施宇琪。（陳順禎攝）

佳麗李伊嫣Victoria表示：「我好期待參選港姐後帶來嘅改變，例如提升到個人嘅自信，每次面對鏡頭都可以展現自信大方。（你係咪羅敏莊提名？）唔係，我只係之前有同佢合作過唱歌。（你唱歌好多年？）我都唔係，我都係好新。」

李伊嫣否認羅敏莊是其提名人。（陳順禎攝）