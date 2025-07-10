離巢港姐冠軍突宣布不想再穿比堅尼　發文解釋背後原因坦言不舒服

上月剛度過了34歲生日的人妻兼靚媽陳凱琳 (Grace) 貴為2013年香港小姐冠軍，以及2014年度華姐冠軍，靚樣備受公認，即使與視帝鄭嘉穎結婚並已經生了三個囝囝，都絕無半點師奶味，無論樣貌身材都完全沒有走樣。陳凱琳近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。離巢後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。她每日都會IG出post更新作品，又或是分享日常生活點滴，keep住人氣，相當勤力。

陳凱琳與老公鄭嘉穎以及三名寶貝仔仔慶祝她的生日之旅。(IG圖片)

陳凱琳與鄭嘉穎及三個寶貝仔仔。(ig圖片)

陳凱琳拉埋老公鄭嘉穎一起賣廣告。(IG圖片)

陳凱琳昨晚貼出她與仔仔到海灘嬉水玩沙的照片，以英文留言寫道：「為什麼我不再穿比基尼了…今年我們第一次去海灘，我做好了充分的準備，直到…我意識到市面上有很多比基尼，我已經長大了，說實話——穿起來感覺不舒服。嗯…也許是因為我長大了？有了孩子之後，衣服穿起來也有點不一樣了，但有一點是肯定的，我並不羞於穿比基尼，我只是想選擇最有自信的方式，穿最舒服的衣服。如果你同意我的觀點，請舉手！ 我多麼希望有人能告訴15歲的Grace：『你想穿什麼就穿什麼！』」相中的陳凱琳穿了背心短裙落水玩，不過她的好友就留言表示想看她穿着比堅尼，她回覆表示：「下個星期着俾你睇。」

陳凱琳表示不想再穿比堅尼。(ig圖片)

陳凱琳表示不想再穿比堅尼。(ig圖片)

陳凱琳帶仔仔到海灘玩。(ig圖片)

陳凱琳帶仔仔到海灘玩。(ig圖片)

陳凱琳帶仔仔到海灘玩。(ig圖片)

陳凱琳的比堅尼靚相。(ig圖片)

陳凱琳的比堅尼靚相。(ig圖片)