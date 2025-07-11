女神配對計劃｜內地網民狠批踢館玩法　質疑拖戲又安插「自己友」

TVB戀綜節目《女神配對計劃》踏入第四個星期，5位「女神」分別與三位「求愛勇者」舉行4人燭光晚餐。從節目中可以留意到，梁敏巧、李芷晴、關嘉敏、葉蒨文及羅毓儀都似乎心有所屬，例如李芷晴鍾情於「怕羞仔」林焌堯（Jacob），關嘉敏在姜卓文（John）和黃家俊（Matthew）之間選擇，原以為葉蒨文會揀曾展望（GM），卻又有林澤謙（Him）跑出等等。



暫時嚟講都幾好睇。（《女神配對計劃》截圖）

突然加個「踢館」環節，難免令人覺得拖戲。（《女神配對計劃》截圖）

收視成績唔錯。（《女神配對計劃》截圖）

戀愛綜藝節目開宗明義是無劇本真人騷，但「劇情」走向就十分峰迴路轉，「花生一地都係」，不禁令人認為一切都是設計好的劇本。播出首集時，香港及內地觀眾都頗為受落，但奈何近期風向已稍有不同。今日（10/7）TVB在小紅書官方社交平台上，公布節目新機制，全球招募踢館「求愛勇者」後，引來頗多反對聲音。

《女神配對計劃》中葉蒨文Sophie的三位對象曾展望GM、林澤謙（Him）、林堡熙（Eddie）都備受關注。（截圖）

有內地網民批評TVB有「拖戲」之嫌，直言：「係想報名之前一早就報名了吧」，又留言：「你哋直接叫男神女神歌手配對好過，離譜失望」，也有人表示，中途加入「踢館」環節，之後又可能做多兩集，又拖兩個星期就十分費時。留言中，更有內地網民質疑，可能是TVB想安排一些「親朋好友」加入節目，所以才加插踢館環節，亦有網民直狠批：「TVB對你台太失望，對面台笑到嘴歪，好好一個節目搞爛。戀綜都有踢館，好心唔好再消息（消費）女神和參加者們。」

內地網民留言，表示對新環節觀感麻麻。主要都是抱怨「拖戲」，利用女藝人和參加者，疑似想安插「自己友」。（小紅書截圖）

內地網民留言，表示對新環節觀感麻麻。主要都是抱怨「拖戲」，利用女藝人和參加者，疑似想安插「自己友」。（小紅書截圖）

內地網民留言，表示對新環節觀感麻麻。主要都是抱怨「拖戲」，利用女藝人和參加者，疑似想安插「自己友」。（小紅書截圖）