Serrini教訓湯令山　疑代「戰士論」苦主Moon Tang出氣：戰士吖嗱

Gareth. T（湯令山）新歌《用背脊唱情歌》勢成年度金曲，而近年他與前女友Moon Tang（鄧凱文）被指多次透過填詞人黃偉文做信差，在分手後以曲傳情。早前他去商場與53位赤膊男宣傳新歌，被傳媒問起是否未放低Moon Tang，他果斷回答：「係，我比較長情，呢份作品係學習放下，（復合）都係順其自然，隨緣。」

早前湯令山去商場與53位赤膊男宣傳新歌，引起極大迴響。（IG@gareth_tong）

被傳媒問起是否未放低Moon Tang，他果斷回答：「係，我比較長情，呢份作品係學習放下，（復合）都係順其自然，隨緣。」網民有讚有彈。（資料圖片/鄺鈺瑩攝）

有網民讚Gareth T.真男人，敢做就敢認，但亦有人覺得這樣是公開情緒勒索前女友，令Moon Tang有壓力，而在Gareth T.的訪問出街後，女方曾在社交平台發文：「一口一」令人聯想她被前度嚇親。與此同時，有網民翻出兩位在2023年6月做過的訪問，報道中問到「對方跟你說過最難忘的說話」，Moon Tang抱怨湯令山不夠細心體貼，並透露湯令山曾對她說，不想將她培養成公主，需要訓練她成勇士；而湯令山則指香港已經太多公主，不需要更多，故要將Moon Tang訓練個性獨立的戰士。很多女性網民都表示同情Moon Tang，又指當女性已成為戰士，根本已不需要男人了，分手也很正常。

Moon Tang回覆舊愛湯令山最新「未忘舊愛」訪問，以「一口一」回應帖文。（Threads圖片）

Moon Tang在訪問中曾抱怨湯令山不夠細心體貼，並透露湯令山曾對她說，不想將她培養成公主，需要訓練她成勇士。（IG@gareth_tong）

而湯令山則指香港已經太多公主，不需要更多，故要將Moon Tang訓練個性獨立的戰士。（IG@gareth_tong）

而曾認自己是「女性主義者」，又身為Gareth T.好友的Serrini（梁嘉茵），近日就為Moon Tang出氣！二人正身處意大利出席Tyson Yoshi與太太Christy的童話式婚禮，但都有抽空健身，當Gareth T.在跑步機上對著超靚景跑步時，Serrini就化身嚴厲教官，對他說：「你同我繼續跑！做戰士！」Gareth T.說：「Yes Madam！」Serrini再表示：「講多次聽唔到！」Gareth T.則再大聲點說：「Yes Madam！」

Serrini身處意大利出席Tyson Yoshi與Christy的婚禮。（IG@gwendolyn.spot）

Serrini直擊婚禮情況，代發相畀網民。（IG@gwendolyn.spot）

Serrini教訓湯令山！（IG@gwendolyn.spot）

去婚禮不忘做Gym。（IG@alantong_ifbbpro）

Serrini化身嚴厲教官，教訓湯令山。（IG@gwendolyn.spot）

Serrini鏡頭下的湯令山。（IG@gwendolyn.spot）

湯令山正對著靚景跑步，Serrini對他說：「你同我繼續跑！做戰士！」Gareth T.說：「Yes Madam！」（IG@gwendolyn.spot）

Serrini表示已幫大家教訓Gareth T.，對方也留言：「謝梁總。」（Threads@gwendolyn.spot）

Serrini表示自己已幫大家教訓湯令山，又鬼馬寫住：「Tag：You know who」片段獲過萬人讚好，Gareth T.也留言：「謝梁總。」網民則留言：「調教kam令山」、「差咁條皮鞭，應該一邊鞭佢一邊叫戰士呀嗱，戰士呀嗱。」