前組合偶像變富貴人妻　46歲仍似足少女三代都凍齡

千禧年香港樂壇百花齊放，不少組合輪住出道，至今成為集體回憶。新加坡姐妹黃婉君（Rosanne）黃婉佩（Race）組成的女子組合2R，風靡一時囊括多個新人獎。兩姐妹早已成人妻，在不同地方過闊太生活，但一有時間即會見面。

2R當年初出道有樣貌、有身材，是不少少男心目中的女神。（視覺中國）

Rosanne當年與妹妹Race組成2R來港發展，憑著甜美的外貌，俘虜大批少男的心。（網上圖片）

2R曾紅極一時。（影片截圖）

Rosanne直言當初若不是有父母的支持，就不會有2R的出現。（IG@rosannewong）

黃婉君趁一對囝囝放暑假，一家四口返新加坡探親。相約Race及最細的妹妹Rhonda黃婉球以及媽咪聚餐，見到四人都保養得宜似足四姊妹，相當誇張。她們亦順道為6月尾46歲生日的Rosanne補祝生日，非常溫馨。

Rosanne與老公育有一對兒子。（IG@rosannewong）

Rosanne黃婉君KEEP得相當好。（IG@rosannewong）

Rosanne黃婉君回到新加坡。（IG@rosannewong）

Rosanne黃婉君回到新加坡與RACE等家人見面。（IG@rosannewong）

Rosanne黃婉君回到新加坡與RACE等家人見面。（IG@rosannewong）

Rosanne黃婉君回到新加坡與RACE等家人見面。（IG@rosannewong）