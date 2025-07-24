陳蕾專訪｜時勢造就事業大豐收：而家感覺係已經還清咗

才推出《求救的勇氣》沒多久，陳蕾預告下首歌更為治癒人心。

陳蕾新歌《求救的勇氣》繼續治癒人心，故事主人翁是她一位移居外國的友人，當聽到對方一句「一朝起身，唔知自己點解生存」時，陳蕾自責之餘亦有反思，最後創作出《求救的勇氣》望大家懂得開口。「我算係易開口嘅人，甚至咩都可以同朋友講，不過亦咁講，如果對佢哋無信心的話，都唔會顯示內心脆弱一面畀佢哋睇。呢個係一種雙向，我畀你睇脆弱，當下次佢哋有咩事時，都會咁做。」陳蕾坦承年輕時比較自我，事事以自己為先，一有任何煩惱都會馬上搵人呻，到後來明白「別人也有煩惱」時，慢慢開始睇書、聽boardcast自我消化。不過，手機至今依然有不同群組，可以分享、分擔她的喜怒哀樂。「同埋我係報喜不報憂嘅人，又唔係唔報，一般都係處理好再講，以前係即時打畀朋友講，而家係消化好晒先講。」

仍然記得去年陳蕾在演唱會上，歌迷一句「多謝你嘅治癒」即時淚崩的場面，她解釋每當聽到別人多謝自己時會特別感觸。「好似互相陪伴、牽引，有啲創作係我鍾意，但唔知人哋鍾唔鍾意，所以如果喺我鍾意嘅基礎上，佢哋又鍾意，甚至多謝我，係幾感動，會覺得自己有啲用。」談及治癒之歌，《熒光》與《相信一切是最好特的安排》是陳蕾的心水，但她預告接下來的新歌將會更治癒，創作是邊寫邊湧動。「唔係悲傷，而係好溫暖，好似擁抱返自己，話畀自己聽唔好驚失去，會擁有更多，有畀呢首歌治癒返而家嘅自己。」

演唱會上，觀眾一句「多謝你」令陳蕾即時落淚。（資料圖片）

除打機，「織嘢」也是陳蕾愛好之一，不過當有煩惱時，陳蕾會選舉打機令腦放空。（IG圖片）

儘管如今會有情可原起伏，但陳蕾已經不再迷惘，學會「睇開啲」的同時，亦允許自己可以低落。「我仲可以呼吸、死唔去無事。通常4、5日𠱁得返自己，頭一兩日係提唔起勁做嘢，會玩手遊，一邊打機一邊聽boardcast，搵啲嘢畀自己做，一兩日仲處理唔到就會打畀朋友講。睇書會睇睇下飄走咗，打機係良方，織嘢唔想，寫歌都無動力。」而最近一次低落、要躺平在家打機3日的由因，則是在KKBOX香港風雲榜上唱錯歌詞，陳蕾說當時emo了一星期，幸好有朋友由廣州探自己，聽完對方分享近況，再輪到自己分享。

大豐收那年，陳蕾認為時勢造英雄，過後的成績才是最真實。（IG圖片）

陳蕾在《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》一舉拿下「叱咤女歌手金獎」、「我最喜愛女歌手獎」、「叱咤樂壇唱作人獎」和「叱咤十大」四個大獎。一年後的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》空手而回，問到會否有失落感，陳蕾認為高潮過後的平隱才屬於自己：「上年嘅收聽率係比較貼近真實，講真，早幾年有好多人時勢去造就音樂成就，或者別人嘅認識，我好感激呢啲時勢，所謂嘅時勢包括『陳蕾出道15年，佢由18歲亞視睇佢，而家仲喺度，想支持佢』，我係咁諗，去到拎好多獎 ，而家無人再話要還我一個交代，感覺係已經還清咗」。不得不承認，未有獎前，陳蕾不時被外界「撩」得心癢癢，但她亦會提醒自己不要為造獎而影響創作。「如果拎到獎，我都要花好多時間同自己做心理輔導『別人掌聲係開心，都唔好將別人期待太令自己有壓力』所以有時我係要沉迷返玩遊戲，而唔係社交網絡，因為打機唔會太多聲音，都係留意返自己聲音重要啲。 」

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make up : Tammy Au @tammyau_makeup