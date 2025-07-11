極端天氣停課結果放晴　媽媽DJ朱薰鬧爆：無埋個結業禮

香港連續2日因熱帶氣旋丹娜絲殘餘雨帶，持續下暴風雨，由政務司司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會」7月10日提前宣布11日所有日校，包括中小學、特殊學校、幼稚園全部停課。豈料今晨本港大部分地區無雨甚至放晴，大批因停課被逼取消結業禮甚至畢業禮的家長，包括商台DJ朱薰都發文鬧爆﹗



受丹娜絲殘餘影響，加上活躍西南季候風帶來水氣，廣東地區自周三晚起天氣明顯轉差，香港普遍地區雨量超過100毫米，局部更超過140毫米。（資料圖片／夏家朗攝）

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月9日晚深夜至10日凌晨有狂風雷暴，不少人拍攝到夜空雷電交加。圖為7月10日01:30攝於鰂魚涌。（Candy Chan攝＠Candy Chan Photography／Facebook專頁香港風景攝影會圖片 )

受丹娜絲殘餘影響，加上活躍西南季候風帶來水氣，廣東地區自周三晚起天氣明顯轉差，香港普遍地區雨量超過100毫米，局部更超過140毫米。（資料圖片／夏家朗攝）

政務司司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會」指，由於熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴風雨，預計本港天氣持續惡劣，為確保學生安全，提前宣布7月11日所有日校，包括中小學、特殊學校、幼稚園全部停課。根據香港天文台公布，今早返學時間，由早上 7 時到 9 時，全港大部份地區都無落雨，僅新界北流浮山、打鼓嶺一帶有微雨。

政務司司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會」指，由於熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴風雨，預計本港天氣持續惡劣，為確保學生安全，提前宣布7月11日所有日校停課。

政務司司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會」指，由於熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴風雨，預計本港天氣持續惡劣，為確保學生安全，提前宣布7月11日所有日校停課。

天氣不似預期，不少學校原定7月11日為本學年最後上課日，但因停課被逼取消結業禮甚至畢業禮己成定局，令學生及家長都傷心無奈大失所望。著名DJ朱薰與老公譚健榮育有一對子女，12歲的譚永之和9歲的譚在之。兩兄妹都是就讀救恩學校，大仔今年更是小六畢業生。身為媽咪嘅DJ朱薰都發文呻：「早上八時，冇雨，冇埋個結業禮、冇埋個結業party、冇埋個中一註冊，仲間中放晴添﹗」相當無奈。

商台DJ朱薰有一對子女，12歲的譚永之和9歲的譚在之，大仔今年更是小六畢業生。身為媽咪嘅DJ朱薰都發文呻冇咗結業禮及結業party，相當無奈。（IG：@chufune）

商台DJ朱薰有一對子女，12歲的譚永之和9歲的譚在之，大仔今年更是小六畢業生。身為媽咪嘅DJ朱薰都發文呻冇咗結業禮及結業party，相當無奈。（IG：@chufune）

商台DJ朱薰有一對子女，12歲的譚永之和9歲的譚在之，大仔今年更是小六畢業生。身為媽咪嘅DJ朱薰都發文呻冇咗結業禮及結業party，相當無奈。（IG：@chufune）