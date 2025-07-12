「宇宙最強」甄子丹亂入50 Cent生日會　做打卡位被要求做呢件事

甄子丹為華人圈中知名的武打巨星，除了華人圈知名的角色葉問之外，更曾飾演過《俠盜一號:星球大戰外傳》中的盲眼武士Chirrut Îmwe等知名角色。日前他的愛女甄濟如（Jasmine）在小紅書分享日常生活，原來他們一家去了睇美國Rapper巨星50 Cent演唱會，演唱會結束後更被邀請參加美國Rapper巨星50 Cent的生日派對！



甄子丹喺外國都好有知名度。（小紅書@Jasmine甄濟如）

甄子丹同愛女甄濟如去睇騷。（小紅書@Jasmine甄濟如）

甄子丹的愛女甄濟如同太太汪詩詩勁開心。（小紅書@Jasmine甄濟如）

50 Cent演唱會。（小紅書@Jasmine甄濟如）

據網上資料，是次為50 Cent的巡迴演唱會演唱會，演出地點包括英、德、法、瑞士、波蘭等國。當日，甄子丹一家人帶着開心又興奮的心情到場館睇騷，音樂響起時，坐在VIP貴賓席的甄濟如和汪詩詩更站起來跳舞，相當之盡情，不過已達「中年」的甄子丹似乎就有些格格不入，只是坐在座位搖擺身體。

甄子丹坐住睇騷。（小紅書@Jasmine甄濟如）

睇完騷去埋生日派對。（小紅書@Jasmine甄濟如）

睇完騷去埋生日派對。（小紅書@Jasmine甄濟如）

甄子丹同50 Cent碰面。（小紅書@Jasmine甄濟如）

甄子丹同50 Cent碰面。（小紅書@Jasmine甄濟如）

同嘉賓合照。（小紅書@Jasmine甄濟如）

汪詩詩同50 Cent合照。（小紅書@Jasmine甄濟如）

隨後，演唱會結束後，甄子丹和太太汪詩詩及女兒甄濟如更獲邀請進入後台參加50 Cent的生日派對。會上，有關工作人員亦向50 Cent本人介紹甄子丹，之後50 Cent亦與甄子丹擁抱打招呼。除了50 Cent，也有粉絲在派對上認出甄子丹，更說：「Oh？！You are Yip Man！」之後甄子丹更變成了生日派對上的「打卡位」，與嘉賓們合照。除此之外，甄子丹又即場教嘉賓擺出招牌的葉問手勢「過兩招」，更在派對上大騷舞技！玩得十分盡興。

甄子丹「過兩招」。（小紅書@Jasmine甄濟如）

有人認出甄子丹係「葉問」。（小紅書@Jasmine甄濟如）

有人認出甄子丹係「葉問」。（小紅書@Jasmine甄濟如）

甄子丹變咗打卡位。（小紅書@Jasmine甄濟如）

甄子丹變咗打卡位。（小紅書@Jasmine甄濟如）

甄子丹變咗打卡位。（小紅書@Jasmine甄濟如）