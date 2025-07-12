聲秀｜混血兒ZIVA穎喬參加過《造星4》　一死因惹網民反感被Foul

TVB過往舉辦過不同種類的音樂選秀節目，例如有《超級巨聲》、《聲夢傳奇》及《中年好聲音》等等，當中《超級巨聲》發掘了林欣彤、許廷鏗、胡鴻鈞、馮允謙、譚嘉儀、吳業坤、謝東閔等人，《聲夢傳奇》也有炎明熹、詹天文、冼靖峰、姚焯菲、鍾柔美等，而近期大熱的《中年好聲音》亦有羅啟豪、周吉佩、黃博、劉洋、李金凱等有特色的中年歌手。早前TVB宣布推出新節目《聲秀》選拔青年新星，再掀起話題。



ZIVA穎喬3年後捲土重來，參加TVB《聲秀》。（截圖/TVB）

ZIVA穎喬3年後捲土重來，參加TVB《聲秀》。（截圖/TVB）

近日，TVB社交平台公布入圍的25位新星的資料背景，其中一位頗具討論度。29歲的穎喬（Ziva）為丹麥和西班牙混血兒，五官精緻，身形健美，而且唱跳皆能。據官方資料顯示，穎喬的媽媽以前參加過音樂比賽受挫折，因而不想女兒成為歌手，但因為穎喬堅持自己的熱愛，所以最後還是決定追夢。畢業後18歲的穎喬曾試開Live做主播，其後被導演睇中，並獲得主持體育足球節目的機會。

ZIVA穎喬算是目前最多人討論的一位。（IG@ziva.wingkiu）

ZIVA穎喬算是目前最多人討論的一位。（IG@ziva.wingkiu）

ZIVA穎喬外型幾好。（IG@ziva.wingkiu）

ZIVA穎喬真係唔錯。（IG@ziva.wingkiu）

ZIVA穎喬真係唔錯。（IG@ziva.wingkiu）

不過其實穎喬（Ziva）曾於3年前參加「隔籬台」ViuTV選秀節目《全民造星IV》。穎喬當時頗有知名度和受歡迎，後來有報道指因她太過於表現自我「愛搶風頭又唔認衰」，所以與組員之間發生衝突，團體表演時不顧及團隊，因而被網民批自私，惹來極大反感。最後在網民投票中，被選為「我最不喜愛女團」的第三位；而她最終20強止步。

ZIVA穎喬曾參加《全民造星IV》。（IG@ziva.wingkiu）