吳文忻抗癌期間宣布離婚　認患癌與情緒有關：離不開一個愛字

吳文忻（Nathaliie，現名吳忻熹）去年乳癌復發，一直積極抗癌，不時在社交平台分享抗癌過程。早前吳文忻接受訪問時透露與結婚14年的丈夫陳劍陵離婚，其後準備搬離舊居豪宅，更被發現在網上變賣家電。近日吳文忻接受鍾慧冰YouTube頻道《冰姐的花樣人生》訪問時，除了分享抗癌之路之外，亦直認患癌與情緒有關！

吳文忻與有「南丫島王子」之稱的陳劍陵於2011年結婚。（IG@nat_ng_nat）

一家四口。（IG@nat_ng_nat）

一家四口。（IG@nat_ng_nat）

積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻一直積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻去年乳癌復發。（IG@nat_ng_nat）

不時在社交平台分享抗癌過程。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻乳癌惡化至第四期，擴散至尾龍骨。（ig@nat_ng_nat）

決定與癌共存。（IG@nat_ng_nat）

近日吳文忻接受鍾慧冰YouTube頻道《冰姐的花樣人生》訪問。（YouTube影片截圖）

分享抗癌之路。（YouTube影片截圖）

鍾慧冰在節目中問到女性患乳癌或子宮頸癌是否跟情緒有關時，吳文忻直認不諱：「係㗎，好多人都話女性嘅器官嘅cancer，例如乳癌、子宮頸癌，通常都離不開一個愛字或者一個情字。（你覺得你嘅情緒會唔會影響到你有呢個病呢？）會㗎，有㗎。（點樣可以令到自己好返啲呢？）最好早啲自己察覺，早啲去面對佢、放下佢，好多時女人去到有拖延症，唔去到崩潰嗰刻，或者真係病喎，或者去到某個位，先肯迫到你去做呢件事，根本好多女人未必察覺到，可能慣咗個模式係做媽媽係咁㗎啦，做老婆係咁㗎啦，一個家庭係咁㗎啦，都已經習慣咗呢一個，但其實有好多情緒都抑壓咗喺度喎，佢哋又唔知，自自然會生病囉。」

直認患癌與情緒有關！（YouTube影片截圖）

直認患癌與情緒有關！（YouTube影片截圖）

情緒抑壓。（YouTube影片截圖）

情緒抑壓。（YouTube影片截圖）

情緒抑壓。（YouTube影片截圖）

吳文忻一直有寫抗癌日記及鼓勵同道人，她直言希望「化癌為機」：「呢個cancer其實係一個好好嘅機會畀我哋自己去反思，cancer唔係一個傳染病，係漫長時間，你可能對自己身體唔好，或者對自己心靈唔好，而身體對你作出一啲控訴而有嘅病，呢個病畀你一個好好嘅機會去反思，去諗返有啲咩係出錯咗，最重要係『內在小孩』，好多人掛住工作忙碌呀，照顧家庭呀，已經遺忘咗，所以呢樣嘢要自己深深了解返，係一個好好機會畀你去反思同真係make change囉。又咁啱講咗出嚟之後，好多人話返畀我聽，好大正能量，有啲啟發性。」而她決定出書及出歌，除了可一圓歌星夢之外，亦希望將能量化為文字及音樂傳承開去。

化癌為機。（YouTube影片截圖）

反思。（YouTube影片截圖）

傳播正能量。（YouTube影片截圖）

一直積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

去沙灘散步。（影片截圖）

去沙灘散步。（影片截圖）

聚會。（IG@nat_ng_nat）

加油！（IG@nat_ng_nat）

有兩個寶貝女陪伴在身邊。（IG@nat_ng_nat）