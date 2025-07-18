專訪｜丁子朗最憑心去做的一次　演技上大進步歸功「痞帥天花板」

現年28歲的丁子朗（丁丁）於2016年參加香港先生奪得亞軍而加入TVB，入行後他一直以「陽光look」示人，但前年2023年他參加了TVB與內地合辦的節目《亞洲超星團》而一改造型。丁子朗突然由陽光大男孩變成「奶油小生」，當中造型曝光後立即引起不少網民反感，認為他原本就已經很好，為什麼要轉造型？雖然他一度解釋造型是為了配合節目效果，但一眾的網民都不接受。



丁子朗燦爛的笑容，相信是他奪「最上鏡先生」的原因。（資料圖片）

入行後丁子朗一直以「陽光look」示人。

丁子朗前年2023年參加了TVB與內地合辦的節目《亞洲超星團》而一改造型，突然由陽光大男孩變成「奶油小生」。(節目截圖)

除了造型外，丁子朗的演技亦一直備受批評，但他對於網民的意見都一一接受，一直力求改善。最近因為一部電視劇，很多網民對於他的批評竟然一一變好，除了大讚他造型外，更大讚他的演技大有進步，而這部電視劇就是《執法者們》，他於劇中飾演小混混綫人「丁小非」。「丁小非」於劇中是黃宗澤的綫人，與其說丁子朗是黃宗澤的綫人，倒不如說他們更像兄弟。丁子朗為了黃宗澤不惜一切，兩脅插刀，拼了命也沒所謂，每次黃宗澤遇到問題，丁子朗都會現身相挺。雖然劇中丁子朗最後被警方內鬼羅子溢槍殺，但黃宗澤見到丁子朗被殺一幕顯得傷心欲絕。

除了造型外，丁子朗的演技亦一直備受批評，但他對於網民的意見都一一接受。(陳順禎 攝)

丁子朗同黃宗澤都有好多對手戲。(影片截圖)

丁子朗早前接受《香港01》專訪時亦有提到被網民大讚造型，他自己對於劇中造型則由最初的不接受到現在決定保持劇中造型，他表示感恩大家有留意：「到我出場，全部都係講個造型，咁我就知道好似呢個造型大家都鐘意喎。」他又指出可能因為另一部劇集《奪命提示》播完不久，兩部劇集的形象不同之大令觀眾覺得特別喜愛，而他亦不忙把榮耀歸功於梳化服造型監製團隊。

丁子朗對於劇中造型則由最初的不接受到現在決定保持劇中造型。(陳順禎 攝)

丁子朗不忙把榮耀歸功於梳化服造型監製團隊。(陳順禎 攝)

Credit：Islet Studio (@isletstudiohk)

丁子朗都坦言，其實自己不喜歡留長頭髮是因為懶：「留長頭髮因為我覺得好煩啊，好多時間去打理夾攣佢，每日嘅梳化服時間要長咗好多，咁我個人懶啊嘛！」結果他不喜歡的造型就變成了大家都喜歡的造型，經過這一次後，他決定吸取教訓，繼續把頭髮留長，不再剪短，更笑指自己是「一個聽教聽話嘅藝人嚟」。除了髮型外，其實都有不少網民留意他的身型，丁子朗出名是一名陽光大男孩，他亦不時在社交台大晒胸肌及腹肌。

丁子朗笑指自己是「一個聽教聽話嘅藝人嚟」。(陳順禎 攝)

丁子朗坦言其實自己不喜歡留長頭髮是因為懶。(陳順禎 攝)

至於能擁有「大隻仔」這個稱號，他表示是一直都有堅持健身，而這個習慣是由他參加香港先生後開始，持之以恆才可以保持好的體態。他指一直以來拍劇都有機會能「騷肌」，他所指的騷肌並不單單只是「露肉」這麼簡單，而是「有時有啲位打鬥戲係需要你嘅肌肉能耐」。丁子朗舉例了一個劇中的例子，當中有一幕是他被煒烈及手下吊起來毒打：「本身係吊威也，但係吊吊下威也就發覺唔係好啱，咁就真係揾隻手去吊起我成個人，咁呢個就用咗好大嘅core（髖關節以上、橫隔膜以下的肌肉群）嘅力量，同埋手腕嘅力量先可以將個人吊起。」但其實他於入行前沒有健身的習慣，而他開始健身都是因為大學的一位室友，他指室友是一位「健身L」，之後在這位室友的耳濡目染下，自己也慢慢走上了健身這條路，並在當中找到樂趣。

丁子朗由參加香港先生後才開始健身。(陳順禎 攝)

丁子朗表示健身的目標其實並非為了要「大隻」，而是希望穿衣服上身時會顯瘦，脫了衣服後也會有點肉就完美。他亦不會過份追捧一定要操練到很健碩，胸肌要有幾吋這些，但就有一個目標：「重多3kg左右！」至於到拍攝時需要裸露時，亦不會抗拒，但就不會「為露而露」。

丁子朗表示健身的目標其實並非為了要「大隻」。(陳順禎 攝)

對於健身的心得，丁子朗則表示覺得做運動不是一個興趣來，而是「一個discipline（訓練）lifestyle（生活方式）嚟」。他覺得要把做運動當作是生活的習慣去做，才能堅持下去，不然單靠motivation，可能幾個月後就會失去了動力。丁子朗更指覺得健身是一個很實在的事情：「因為係一分耕耘一分收穫，你健幾多身你就得到幾多，其他嘢未必係嘅人生，咁但係呢個係。呢個係我覺得係可以手掌握到嘅命運，喺自己嗰邊。」

丁子朗則表示覺得做運動不是一個興趣來，而是「一個discipline（訓練）lifestyle（生活方式）嚟」。(陳順禎 攝)

丁子朗一講到做gym，立即「健身教練上身」，詳盡地分析自己每次去健身會怎樣操練，會分為三大類別，分別是「push、pull、leg」。他超級詳盡地解釋：「push就係所有推嘅動作譬如係胸啦，上胸下胸中胸膊頭啦，同埋triceps（三頭肌）。pull就係拉嘅動作背肌啦，delta就係膊頭嘅後面，biceps（二頭肌）啦，後腰啦呢幾個動作。跟住同埋leg，腳就係腳啦。」他說完都笑指自己突然很specific的說出了所有有關健身的事。而他對於健身這麼熟悉，原來也有上過課，他的健身教練教會了他很多這方面的知識，他認為所有想健身的朋友一開始應該要先找教練，不然會用錯力，更會有反效果。

丁子朗一講到做gym，立即「健身教練上身」。(陳順禎 攝)

今次《執法者們》雖然讓丁子朗騷肌的機會並不多，他笑指今次「露」的是智慧或演技：「同埋有好多身手或者好多巧妙咁去化解危機，呢啲都係唔係淨係身材可以展現到。」除此之外，大家最期待的應該就是他跟黃宗澤的對手戲，他與黃宗澤在對戲時，把本來只是單純說話的場境，經過二人的調整後，把場面變得有趣。

今次《執法者們》雖然讓丁子朗騷肌的機會並不多，他笑指今次「露」的是智慧或演技。(陳順禎 攝)

《執法者們》中，丁子朗有一場跟人鬥舞的場面亦獲得不少網民大讚，他表示為了拍攝這一場排練了幾天：「為呢場戲我排咗三日舞，有一場戲係要講到跳舞係海邊嗰度。去到最後嗰日現場拍嘅時候，監製就話：『我唔要你排嗰啲嘢，即場freestyle！』我心諗我排咗三日舞，你同我講而家即刻freestyle？跟住我就心諗死啦，咁我將我呢幾年超星團學嗰啲basic嘅step，逐下逐下拋出嚟。」於是他就出盡渾身解數，因為跟他鬥舞的都是專業的舞蹈員，所以是一個很大的挑戰而且自信心要很強。雖然丁子朗已經施展了渾身解數，但監製就沒有用到他當時的freestyle的一段，他笑指如果收視好的話，可以考慮把剪去的一段放出來讓大家欣賞。

《執法者們》中，丁子朗有一場跟人鬥舞的場面亦獲得不少網民大讚。(影片截圖)

《執法者們》中，丁子朗有一場跟人鬥舞的場面亦獲得不少網民大讚。(影片截圖)

劇中丁子朗與黃宗澤是警察與綫人的關係，而丁子朗亦是第一次飾演「古惑仔」這種角色，雖然他飾演的是古惑仔，但就是一個有正義感的古惑仔：「佢真係一個其實係想考警察嘅人，係一個好人。」最初他飾演這個角色時，不少人都擔心他的外貌過於正氣，飾演壞人是否未必能勝任，但他慶幸自己的對手是黃宗澤，他笑指：「Bosco係一個『痞帥天花板』，同埋佢之前拍過一套『跛co』嘅經典角色，佢做古惑仔真係就係古惑仔咁嘅型格，雖然佢今次做警察，但佢都教咗我好多唔同嘅少少嘅方法去做每一場戲。」他覺得有黃宗澤在現場就會自然很多，同時他的演技有進步亦大部分歸功於黃宗澤，因為黃宗澤是一個很好的對手。除黃宗澤外，丁子朗指還有劇中的媽媽韓瑪利，之前在《奪命提示》中已經有合作，所以已經有默契：「佢都知道我大約會點做，咁所以好好好開心。」

丁子朗亦是第一次飾演「古惑仔」這種角色。(陳順禎 攝)

丁子朗慶幸自己的對手是黃宗澤。(陳順禎 攝)

丁子朗表示他與韓瑪利的母子情是一個很大的催淚位，因為劇中韓瑪利已經不太認得他，「因為佢係一個老人痴呆嘅媽媽」，更一直以為黃宗澤就是他。雖然韓瑪利最後都能分得出丁子朗與黃宗澤，但可惜丁子朗已經「唔喺人世間」，他更笑指黃宗澤「死老婆都冇喊到咁辛苦」。原來是丁子朗被殺後，黃宗澤去找韓瑪利，最終認得出黃宗澤不是他兒子，但丁子朗已經離世，所以就哭成淚人，丁子朗不忘挑釁蔡潔：「所以我都覺得呢個真係真感情，Sorry蔡潔。」

丁子朗及韓馬利於《執法者們》中再次飾演母子。(影片截圖)

丁子朗表示他與韓瑪利的母子情是一個很大的催淚位。(影片截圖)

面對著好戲連連的黃宗澤，丁子朗不覺得跟他合作有壓力，更覺得有黃宗澤在現場會輕鬆很多：「Bosco係我大佬嚟㗎！生活上佢好照顧我哋啦，唔係淨係做戲上面。」與黃宗澤已合作多次的丁子朗更表示跟他在不同的地方拍過劇，就像之前在成都，之後又在西雙版納及內地不同地方一起拍攝，所以已經有深厚的感情，例如黃宗澤去吃飯都會帶上他：「大家有陣時喺外地互相照應，咁所以生活上佢真係好好！」他指黃宗澤曾煮過「健康粥（用麥皮煮的粥）」給他吃，所以他覺得很幸福：「睡覺起身隔離房係Bosco，敲我門話過嚟食粥啦，煲埋粥畀我食做早餐。」相信有很多人對於此都會表示羨慕與妒忌。

丁子朗覺得有黃宗澤在現場會輕鬆很多。(陳順禎 攝)

網民指丁子朗除了造型及演技上有進步外，他更表示有其他讚賞：「我覺得最開心就係啱啱有朋友同我講，佢話我做呢套戲有Bosco嘅影子！咁大嘅讚賞對我嚟講真係好大嘅鼓舞！」他指自己拍攝時沒想過要演到像黃宗澤，但可能因為經常跟他一起拍攝，所以都被他潛移默化：「畀佢耳濡目染之下，我作為一個I人都變得更加活潑咗。」丁子朗指今次這部劇集在他拿到劇本後3天就開拍了，所以很多細節都是考驗他的臨場反應最自然的反應，是「最憑心去做嘅一次」。

丁子朗除了造型及演技上有進步外，他更表示有其他讚賞。(陳順禎 攝)

丁子朗被讚有Bosco嘅影子。(陳順禎 攝)