釗峰直認大男人　前女友公開蜜照：同佢講唔好再post啦

梁釗峰（釗峰）近日捲入感情風波，被被化妝師女友Karen晒兩人親密照公開4年半情，及後女方爆出釗峰疑有第三者後分手。釗峰7月11日發文，承認拍拖期間曾對「第三者」心動，又曾有輕生念頭。他早前為首支獨立作品《情緒價值補給員》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，亦有提及感情事。



女化妝師Karen月前單方面公開與釗峰戀情。（IG圖片）

分享多張甜密合照，當中有釗峰半裸上身。（IG圖片）

釗峰早前為首支獨立作品《情緒價值補給員》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，亦有提及感情事。

節目中，釗峰大談吸引他的異性條件，他說：「最重要心地善良，同埋肯講對唔住，一個肯講對唔住嘅人，係對我有好大吸引力，因為會顧及人感受。」他指女友很吻合，「佢好肯講對唔住，一開始已經好了解我，大家會代入雙方思考，會考慮人哋點諗。我哋唔會隨便發脾氣，只要唔動氣，大家就無事，我哋成日傾呢啲嘢。」

釗峰承認分手。（IG：@callstarcf）

梁釗峰女友Karen出post稱「愛情裏容不下第三者」。(ig截圖)

Karen稱釗峰一直以「公開拍拖會影響事業」為由，向傳媒宣稱單身，自己亦默默配合做低調女友，最終換來背叛。（IG@__hoching05x2）

至於女友Po相令關係曝光他有沒有嬲？「我又無！真係無！反而會同佢傾如果呢個階段你想公開，just go ahead。只係後來收到朋友電話話啲相太過親密，先至知咁做或者會影響外間觀感，就同佢講唔好再post啦，反正大家都知道喇。」釗峰除了承認事件沒影響二人關係外，亦直認自己大男人。他一直把關係低調處理，只是想保護這段戀情，「大男人？我算呀！我係大男人，因為我驚無能力照顧我身邊嘅人，所以我要逞強！我唔係要你乜都聽晒我講，但我驚你唔聽我講而出咗事，咁我就保護唔到你，我會仲擔心。因為佢唔係圈內人，扯咗佢入嚟，我會好難保護對方。」

釗峰7月11日回應前女友指控。（IG：@callstarcf）

釗峰7月11日回應前女友指控。（IG：@callstarcf）

快「男人40」的釗峰，亦因大男人主義所以未有結婚計劃，「我成日認為事業要達到一個點先會諗（結婚），因為未能夠畀到一個穩健、舒適嘅空間畀你身邊嘅人，所以就唔會諗住。」現階段，釗峰坦言只想專注勇闖其自資獨立歌手的路。奈何訪問後一周，釗峰女友於網上先稱失望搬走分手，釗峰隨即網上回應證實，更說：「分手，難過事。不要曲解，沒有回應不等於默認這回事。」他亦重申不再回應感情事，希望大家給予空間。

釗峰7月11日回應前女友指控。（IG：@callstarcf）