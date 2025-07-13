前無綫新聞主播梁凱寧曬畢業晚會舊照　14年外貌如一零走樣！

梁凱寧（Maggie）早年曾任無綫（TVB）新聞主播及記者，當年每日都為市民報道新聞，在網上也有知名度，而她離職後曾到斯里蘭卡當義工，這一無私的舉動也收穫不少掌聲。之後梁凱寧回港修讀言語及病理學碩士課程，近年幕前工作多為擔任清談、時事節目主持，形象專業又正面。



梁凱寧一向靚女。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧形象專業又貼地。（IG@maggieleung0722）

早年梁凱寧曾公開自己小學時拍下的童年照，獲得不少網民稱讚：「未見過咁靚嘅小朋友。」日前放暑假前最後一天，緊貼時事的梁凱寧也趁機分享自已在學時的靚相，她表示，當年為18歲時參加畢業晚會的回憶，她也在帖文中寫道：「暴露年齡系列。呢排喺threads同instagram成日見到，好多妹妹post grad din靚相。諗返自己grad din已是14年前的事。尋日喺facebook見返啲陳年舊相，同大家分享一吓～～18歲的我，是青春呀（不過其實我好細個個樣已經好成熟）」。

估唔到嗰時已經流行影相做呢啲pose。（IG@maggieleung0722）

相中的梁凱寧穿着一條頗為性感的低胸露肩短裙，粉紫色薄紗裙擺之上，有佈滿了閃石裝飾的低胸穿搭，相比起其他「同學仔」來說，顯得十分進取而矚目。除了衣着外，網民都被她的外貌吸引了，事關，將她近年的樣子和14年前、18歲的她作比較的話，就會發現她的外貌沒有多大轉變！應該說她當年較成熟，還是梁凱寧keep得好？有網民就留言：「點解咁多年都無變一樣咁靚」、「美人胚子育成記」、「這些是上星期影的吧？Maggie同依家一模一樣嘅」、「以為你係前日影嘅，開完廠馬上趕去grad din」。

梁凱寧分享參加畢業舞會時的照片。點解個樣一啲都冇變過？（IG@maggieleung0722）

梁凱寧分享參加畢業舞會時的照片。點解個樣一啲都冇變過？（IG@maggieleung0722）

梁凱寧分享參加畢業舞會時的照片。點解個樣一啲都冇變過？（IG@maggieleung0722）

梁凱寧分享參加畢業舞會時的照片，十分青春！（IG@maggieleung0722）

梁凱寧分享參加畢業舞會時的照片，十分青春！（IG@maggieleung0722）