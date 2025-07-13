紅姐「來都來了」成潮語　台灣跨性別人士「愛里」華麗轉身成網紅

中國南京「紅姐」38歲的大叔男扮女裝做偽娘，3年間以花生油、水果等物件以「免費交換性愛」，網傳誘騙超1691名男性與其發生性關係，再偷拍短片放上網。事件曝光後震驚港中台甚至泰國等地都有報道。由於事件過於獵奇和令人震驚，近日各大社交平台都被「紅姐」洗版，就林盛斌Bob都抽水「玩埋一份」。



林盛斌Bob都抽水「玩埋一份」。（IG圖片&網上圖片）

「南京紅姐千人斬」事件，在近日已達現象級，與早年風化事件齊名，甚至乎，紅姐的「訪客」在短片中所說的：「來都來了」也成為了新興的網絡潮語，成為內地一些「棟篤笑」表演者取用的笑料。一些媒體更憑身形樣貌特徵挖出了本尊的社交帳戶，相當之誇張。

內地爆紅的「來都來了哥」。（網上圖片）

說起「紅姐」這一類偽娘，其實對於台灣等較開明的地區來說，一點都不稀奇。早年台灣就曾有一名本名廖信宇的偽娘，登上了台灣知名綜藝節目《康熙來了》。2015年廖信宇以「愛里」身份登上《康熙來了》，其後也曾成為《大學生了沒》、《小明星大跟班》等節目嘉賓，表明自己從小就覺得自己是女兒身。節目中，他坦言擔心被人說閒言閒語，所以會「武裝」自己，展現較男人的一面，但骨子裡卻十分想成為女人。

2015年廖信宇以「愛里」身份登上《康熙來了》、《大學生了沒》、《小明星大跟班》等節目。（網上圖片/《康熙來了》截圖）

後來，廖信宇（愛里，後改名廖妤晨）在兩年後終於與家人坦白自己易服的癖好，並表示要做變性手術。2017年4月廖信宇在泰國完全性別重置手術，並「正式」由「他」轉變成「她」，成為「愛里」廖妤晨。2022年6月更成為台灣代表參選《Miss International Queen 國際皇后小姐變性選美大賽》。

講真，「愛里」比不少女人更有女人味。（IG@allie.liao）

其後，「愛里」繼績在台灣娛樂圈發展，近年除經營個人社交平台，分享一些跨性別人士的心事，也開了一個「男生翻譯機」的欄目，為女性解構男人說話背後的意思，也得到十分多男粉絲及女粉絲支持。

講真，「愛里」比不少女人更有女人味。（IG@allie.liao）

愛里在台灣相當受歡迎。（IG@allie.liao）

愛里在台灣相當受歡迎。（IG@allie.liao）

愛里在台灣相當受歡迎。（IG@allie.liao）

愛里在台灣相當受歡迎。（IG@allie.liao）

愛里在台灣相當受歡迎。（IG@allie.liao）