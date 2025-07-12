黃夏蕙爆過渡屋每月交租無人住　申請者另有其人向邵音音訴苦

現年94歲的黃夏蕙一向身光頸靚，但早前突然被揭發要蝸居新田的160尺過渡性房屋，並靠每個月4,195元的長者生活津貼過活，「棺材本」只剩下不足1萬元，由闊太跌落凡間過着基層人士的生活。事件曝光後，黃夏蕙又有另一版本，聲稱過渡屋是由已移民美國的丈夫潘炳烈申請，自己一次都沒有入住，日前更向好友邵音音訴苦謂：「啲人妖言惑眾」。

94歲的黃夏蕙一向身光頸靚。

早前被爆「棺材本」只剩下不足1萬元，仲要入住過渡屋。（FB照片）

黃夏蕙日前在活動上澄清，現在住了10年的寓所樓高4層樓，每月2萬元月租由子女負責繳付。但由於現任丈夫潘炳烈雙腳行動不便，無法上落樓梯，所以兩年前透過慈善團體協助申請臨時房屋，兩個月前獲批，但老公又已移民美國，所以過渡屋一直丟空，黃夏蕙只是幫忙交租，而租賃期為兩年。

黃夏蕙透露老公潘炳烈已移民美國。（黃夏蕙@FB）

日前黃夏蕙接受好姊妹邵音音的抖音平台訪問，邵音音指黃夏蕙住過渡性房屋變成「世界頭條」，見她坐在紅白藍袋的相片，問道：「你咩咁大件事？」黃夏蕙即說：「啲人妖言惑眾！」並解釋：「我有一間臨時屋，係月租兩年合約，全世界都知我係冇住嘅。後來佢（潘炳烈）去咗美國，我半日都冇去到、冇住過，但打咗合約，所以呢間屋我哋一定要俾租嘅。兩年後先可以解約，咁啲人講到我又瞓街、又話咩喺骨場瞓，我鍾意去按摩店，但有俾錢。」

邵音音約夏蕙BB飲茶。（抖音@邵音音）

黃夏蕙稱係有人「妖言惑眾」。（抖音@邵音音）

丈夫潘炳烈已移民美國。（抖音@邵音音）

黃夏蕙稱未住過間過渡屋。（抖音@邵音音）

邵音音戥好友不值：「俾人唱衰你，冇飯食好慘！個個睇到你做咁多基金，咁多慈善去幫人哋，你都幾十年冇做嘢。夏蕙姨好有錢喎，以前係闊太又係馬主，以前做咁多善事，依家咁窮咁慘，依家男人死咗，冇人養佢踩一腳，90幾歲人咁嚟恰你，千祈唔好嬲，90幾又點活到107歲，好好地生活，好多人關心你，好多人俾錢你，唔好講嘞，cut機先。」

兩人姊妹情深。（抖音@邵音音）

黃夏蕙近年是「頭注香KOL」，她的一生相當傳奇，年輕時與富豪律師胡百全相戀，在沒有名份情況下為對方誕下6名子女，並曾居於跑馬地豪宅，過著月花30萬元兼有傭人幫手的闊太生活。至2008年胡百全離世，她頓失經濟支柱，更遭損友騙走西貢匡湖居物業業權，一度無家可歸寄宿「骨場」。在1983年，她與「香港賽車之父」潘炳烈再婚，近年男方堅決移民美國，晚年未有一起生活。

黃夏蕙對外以「先生」稱呼胡百全，但事實上兩人並沒有正式註冊結婚，在沒名沒分下為對方生了6個孩子！（黃夏蕙@FB）