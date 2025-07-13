專訪｜夏韶聲曾窮到褲袋得七蚊 憑《空凳》成名隨即失業8個月

76歲夏韶聲入行至今超過46年，今年8月2日、3日將會舉行《夏韶聲last Summer 演唱會2025》，夏韶聲未正式當歌手前，在舞廳、酒廊當歌手，音樂造詣靠自己邊做邊學，他說：「音樂喺某層面上，有少少同行如敵國，就算而家都係、我嗰個年代如果呢間舞廳彈呢隻歌，我哋只有靠耳仔盡聽，用辧法自己學識，冇人教你。」

夏韶聲玩音樂不是為興趣而是揾食，有困難自己解決，加上出身艱苦，所以面對逆境仍永不放棄，1985年他參加亞太流行曲創作大賽，憑《空凳》奪得冠軍但之後失業8個月，他說：「首歌贏咗應該風山水起先啱，但我做酒廊首歌叫《空凳》點請你？不過我哋呢代人捱得，呢口井冇水咪去第度掘囉。」

76歲夏韶聲身體狀況良好，演唱會唱盡經典歌一定無問題。

鑽石山木屋區長大

成長影響性格，夏韶聲出身一個普通家庭，住在鑽石山木屋區，從小就知生活不容易，很早便知道要為生活打拼，他說：「我曾經住過衙前圍道，喺九龍城嗰邊、成個家庭五個人，只係租人哋一間房連埋個廳，拉塊布隔開兩邊，即係擺兩張雙人床，一家人就住喺嗰度，人哋行來行去都見到你，你點樣捱得過呢種生活方式呢？你都會問自己：係咪要改變呢種生活方式？但係嗰陣時年紀細，亦都唔知點樣先至叫改變，我好幸運，入咗音樂呢一行，一步一步去改變，起碼父母嗰陣時嗰種苦況，我而家可以改善返一啲。」

夏韶聲演唱會叫Last Summer但不代表封咪，歌迷記住。

灌錄《交叉點》全副身家得七元

夏韶聲縱橫樂壇邁向50年，有不少經典歌曲，而每首歌都是他的成長故事，當中灌錄《交叉點》時，更是他最窮困的時候，褲袋只得七元，他說：「當年我去錄音錄《交叉點》嗰陣，為咗褲袋入面啲散銀唔好嘈，我用隻手壓住袋口，捽實啲硬幣，嗰陣時我嘅「身家」就係咁多，我手上就得返七蚊，你話幾咁窮困吖！你好難唱得出我嗰種咁淒涼嘅感覺，所以《交叉點》呢首歌，真係一個經典。」

「你問我點解咁辛苦？因為我哋又唔係咩大歌星，又唔係參加咩歌唱比賽出身，以前要建立知名度，差唔多係一日一日咁努力「儲」返嚟，你嘅成績都係靠一份份工作攞返嚟，但未成名前，你都只係一個普通歌手，大家真係當唱歌係一份工，我都係當做一份工咁去做，一直做到今日，去到今時今日，我都仲係當佢係一份工，只不過而家你哋睇我，可能會覺得我係以一個歌星嘅身份去唱歌，但其實呢個身份唔係我自己講出嚟㗎，係你哋畀我。」

夏韶聲年輕時玩音樂很窮，生活很艱苦，但他不覺得慘，因為生活本來就是這樣，問他低潮的生活怎樣過，他大部分都表示忘記了。

聲綫淒涼引起林敏怡、林振強注意

除了《交叉點》外，《空凳》絕對是夏韶聲最多人認識的作品，原來有機會唱這首歌，因為作曲人林敏怡有一天坐的士，聽到收音機播《交叉點》，夏韶聲說：「《空凳》作曲嘅林敏儀，其實我唔識佢㗎，我識嘅係林振強，佢哋有次坐的士聽到《交叉點》，跟住就話：『點解呢個人可以唱啲歌唱得咁淒涼嘅？』咁不如搵佢嚟唱啦，就係咁有《空凳》呢首歌出現，不過《空凳》贏咗之後，我就冇再唱酒廊，我唔係升咗級，而係因為《空凳》個歌名唔係咁好意頭，所以「走廊」唔請我唱啦，我變咗「無業歌手」。」

1985年亞太流行曲創作大賽《空凳》奪得冠軍，由（左）顧嘉煇頒獎，作曲人林敏怡、主唱夏韶聲、作詞人林振強（右）一同上台。（電視截圖）

感激潘源良、林振強填詞

夏韶聲有藝術家性格，對作品要求亦高，對歌詞有一定執著，他曾經收到潘源良、林振強歌詞後，因覺得未夠完美，而要求修改，他說：「《永不放棄》潘源良填嘅，我仲好記得，入面有一兩句歌詞，啲歌詞太密唔好唱，我就有出聲，我話：『你要改一改呢度』，佢就話：『如果我寫得唔好，我就拆招牌。』我話我就拆你招牌，不過講真，佢係寫得好嘅，只不過有幾句真係唔啱唱，佢後尾都有改。」

「甚至連林振強都係，原本《結他低泣時》叫《死前一刻》，我話點唱出嚟呢？林振強係出名唔改歌詞，佢畀你就係咁㗎喇，唔會再改，但佢為咗我，成首歌改哂，事實上喺嗰個年代，呢啲咁出名嘅填詞人，真係幫咗我好多，就算我個諗法有幾好，我想寫啲乜嘢，都要靠佢哋將意思變成歌詞，好似我頭先講潘源良，《永不放棄》佢真係寫得好，呢首歌除我用嚟鼓勵自己之外，其實淨係四個字永不放棄，已經鼓勵咗好多人。」

夏韶聲感激潘源良為《永不放棄》填詞，夏韶聲覺得單是歌名，已經鼓勵了不少人。（《永不放棄》MV截圖）

夏韶聲很記得每首歌的人和事，除了《交叉點》、《空凳》、《永不放棄》，他還記得拍攝《打錯電話》MV時，與當時是導演的小美的經歷，他說：「小美嗰陣時只係一個普通導演，連部燈光師都會蝦佢，有次話喺銅鑼灣夜晚拍MV，有個舊電話亭喺到，小美話：『不如擺條track喺度，鏡頭由遠推埋去，咁咪好有feel囉』，推軌嗰啲就話：『呢個地下唔平㗎喎』

「小美，如果你而家睇到我呢段訪問，其實妳同我都一齊捱過呢啲咁艱難嘅時光，妳而家已經係一個出名經理人，但妳當年連自己揀個景都要諗好耐，叫燈光打燈，人哋都未必會聽你講，但我哋都撐過咗，喺呢個圈子入面，望返轉頭，我哋真係一齊經歷咗好多，一齊克服咗好多難關，今日我提過嘅每一位，我唔會碌你哋卡，但我真心覺得，你哋係同我一齊成長、一齊行過呢條崎嶇路嘅人。」